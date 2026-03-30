Naturgy refuerza el mantenimiento de la red con poda mecanizada

Naturgy incorporó tecnología de poda mecanizada para fortalecer el mantenimiento preventivo del arbolado cercano a las líneas de distribución eléctrica en Panamá.

Estos equipos permiten intervenir árboles que superan los 20 metros de altura y operar en zonas donde el acceso para las cuadrillas técnicas suele ser más limitado.

La empresa proyecta que la mecanización permitirá superar las 50,000 horas-hombre anuales en trabajos de poda preventiva, ampliando la cobertura de mantenimiento alrededor de la red eléctrica.