Panamá, 30 de marzo del 2026

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    Presentado por Naturgy Panamá

    Naturgy refuerza el mantenimiento de la red con poda mecanizada

    Redacción de La Prensa
    Naturgy refuerza el mantenimiento de la red con poda mecanizada

    Naturgy incorporó tecnología de poda mecanizada para fortalecer el mantenimiento preventivo del arbolado cercano a las líneas de distribución eléctrica en Panamá.

    Estos equipos permiten intervenir árboles que superan los 20 metros de altura y operar en zonas donde el acceso para las cuadrillas técnicas suele ser más limitado.

    Naturgy refuerza el mantenimiento de la red con poda mecanizada

    La empresa proyecta que la mecanización permitirá superar las 50,000 horas-hombre anuales en trabajos de poda preventiva, ampliando la cobertura de mantenimiento alrededor de la red eléctrica.