Panamá, 05 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    |
    Presentado por Naturgy Panamá

    Naturgy responde con labores preventivas exhaustivas en su zona de operación

    Redacción de La Prensa
    Naturgy responde con labores preventivas exhaustivas en su zona de operación

    Naturgy, sigue adelante con su plan de mantenimiento preventivo. en toda su zona de concesión para cuidar la red eléctrica y evitar interrupciones. En temporada seca, el polvo, salitre y partículas acumulados afectan los equipos, generando riesgos en el suministro.

    Naturgy responde con labores preventivas exhaustivas en su zona de operación

    Por ello, realiza el lavado de aislamiento en líneas energizadas, un proceso especializado que limpia sin cortar la energía, asegurando mayor estabilidad y confiabilidad. Cada acción prioriza la continuidad del servicio y el bienestar de los clientes.