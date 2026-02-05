Naturgy responde con labores preventivas exhaustivas en su zona de operación

Naturgy, sigue adelante con su plan de mantenimiento preventivo. en toda su zona de concesión para cuidar la red eléctrica y evitar interrupciones. En temporada seca, el polvo, salitre y partículas acumulados afectan los equipos, generando riesgos en el suministro.

Por ello, realiza el lavado de aislamiento en líneas energizadas, un proceso especializado que limpia sin cortar la energía, asegurando mayor estabilidad y confiabilidad. Cada acción prioriza la continuidad del servicio y el bienestar de los clientes.