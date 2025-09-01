Nissan prepara el escenario para el cambio con el audaz plan RE:NISSAN

YOKOHAMA, Japón – Nissan Motor Co., Ltd. anunció Re:Nissan, un plan de reestructuración global que implementa medidas decisivas y audaces para mejorar el rendimiento y crear un negocio más ágil y resiliente que se adapte rápidamente a los cambios del mercado. Con un enfoque renovado bajo la nueva dirección, Nissan está reevaluando sus objetivos y ha realizado una revisión exhaustiva de las iniciativas clave, introduciendo nuevas medidas para garantizar una sólida recuperación.

Un pilar importante es la reestructuración de la base de fabricación y optimización de la eficiencia: Nissan consolidará sus plantas de producción de vehículos de 17 a 10 para el año fiscal 2027. Además, la compañía optimizará sus plantas de sistemas de propulsión y acelerará la reestructuración laboral, los ajustes de turnos y la reducción de gastos de capital.

Parte de las fases del plan Re:Nissan contempla la consolidación de producción de vehículos de la Planta CIVAC en Cuernavaca a la Planta de Aguascalientes en México. Esta medida fortalece la sólida y receptiva presencia global de fabricación de la compañía, alineada con las realidades del mercado y con la agilidad necesaria para satisfacer las demandas futuras.

Durante el año fiscal 2025 (que finaliza en marzo de 2026), Nissan centralizará toda su producción de vehículos en México en su complejo de Aguascalientes. Esta medida busca mejorar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo, consolidando la fabricación de modelos actuales y futuros en una única ubicación con equipo de alta tecnología. Con esta operación, la producción de modelos como la Nissan Frontier y Nissan Versa se trasladará a Aguascalientes.

Las operaciones comerciales de Nissan en Panamá continuaran sin cambios y la compañía reafirma su compromiso con el país, donde ha mantenido distribución y participación importante en ventas durante 4 décadas.