Nissan revoluciona la movilidad en Panamá con el lanzamiento de la nueva X-Trail e-POWER

Nissan presentó oficialmente en el Panama Motor Show la nueva X-Trail e-POWER, marcando el inicio de la rebelión eléctrica en el país. La marca japonesa redefine el concepto de conducción eléctrica con una propuesta única: un vehículo que se impulsa 100% con energía eléctrica sin necesidad de enchufarse.

Durante el evento, Diego Poma, Gerente de País de Excel Panamá, destacó el papel de la marca en la evolución de la movilidad: “La movilidad en Panamá evoluciona todos los días, y con e-POWER ofrecemos una solución pensada para la vida real. Conducir eléctrico ahora es posible sin cambiar tu rutina.”

Tecnología e-POWER: la energía viaja contigo

A diferencia de los híbridos tradicionales, la tecnología e-POWER de Nissan utiliza motores eléctricos como única fuente de propulsión, mientras que un motor a gasolina de compresión variable actúa como generador, recargando la batería en movimiento. El resultado es una aceleración lineal, silenciosa y potente, con autonomía de hasta 1,000 km gracias a su tanque de 40 litros.

e-4ORCE: potencia y control total

La nueva X-Trail e-POWER e-4ORCE incorpora tracción integral eléctrica con doble motor —uno en cada eje— que distribuye el torque hasta 10,000 veces por segundo, garantizando mayor estabilidad, agarre y confort en todo tipo de terreno.

Conducción inteligente y eficiente

El sistema e-STEP permite manejar con un solo pedal, aprovechando la regeneración de energía para desacelerar y recargar la batería. A su vez, el EV Mode permite trayectos silenciosos y sin emisiones, priorizando el uso eléctrico y activando el generador solo cuando es necesario.

Edna Urrea, Sales Head de Nissan Panamá, lo resume así: “Con e-POWER, el conductor vive lo mejor de un vehículo eléctrico —silencio, torque instantáneo y suavidad—, sin preocuparse por enchufes. Es la verdadera rebelión eléctrica.”

Una nueva era para Nissan

Con este lanzamiento, Nissan reafirma su liderazgo en innovación y su compromiso con una movilidad más eficiente, tecnológica y emocional. La nueva Nissan X-Trail e-POWER ya está disponible en las sucursales de Nissan en la ciudad, donde los interesados pueden conocerla y agendar su test drive.