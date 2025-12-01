Nueva abogada asociada

Panamá, 01 de diciembre del 2025

    Redacción de La Prensa
    La firma Sucre Arias Reyes anuncia el ascenso de la Licenciada Michell Lescure como Abogada Asociada del Departamento de Asuntos Regulatorios y Propiedad lntelectual.

    La Lic. Lescure se unió a la firma en 2019 y desde entonces ha desarrollado una trayectoria destacada asesorando a clientes locales e internacionales en registros sanitarios, cumplimiento normativo y protección de propiedad intelectual. Su trabajo ha respaldado a empresas de sectores altamente regulados, brindando orientación estratégica en procesos de registro y aprobación de productos.

    Cuenta con sólida experiencia en tramites regulatorios para productos alimentarios, cosméticos, farmacéuticos, higiénicos y agroindustriales, así como en gestiones técnico-legales ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) relacionadas con productos veterinarios y agrícolas.

    El ascenso de la Lic. Lescure refleja el compromiso de Sucre Arias Reyes con el fortalecimiento de su equipo profesional y la consolidación de sus capacidades para ofrecer un asesoramiento legal integral, especializado y alineado con las crecientes exigencias del entorno regulatorio en Panamá y la región.