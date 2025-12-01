Nueva abogada asociada

La firma Sucre Arias Reyes anuncia el ascenso de la Licenciada Michell Lescure como Abogada Asociada del Departamento de Asuntos Regulatorios y Propiedad lntelectual.

La Lic. Lescure se unió a la firma en 2019 y desde entonces ha desarrollado una trayectoria destacada asesorando a clientes locales e internacionales en registros sanitarios, cumplimiento normativo y protección de propiedad intelectual. Su trabajo ha respaldado a empresas de sectores altamente regulados, brindando orientación estratégica en procesos de registro y aprobación de productos.

Cuenta con sólida experiencia en tramites regulatorios para productos alimentarios, cosméticos, farmacéuticos, higiénicos y agroindustriales, así como en gestiones técnico-legales ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) relacionadas con productos veterinarios y agrícolas.

El ascenso de la Lic. Lescure refleja el compromiso de Sucre Arias Reyes con el fortalecimiento de su equipo profesional y la consolidación de sus capacidades para ofrecer un asesoramiento legal integral, especializado y alineado con las crecientes exigencias del entorno regulatorio en Panamá y la región.