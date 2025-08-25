Nuevos hogares en Altos de Los Lagos se benefician de la energía prepago de ENSA

ENSA fortalece su compromiso social al dotar de energía eléctrica a más de 500 familias que residen en la etapa 2 del proyecto Altos de Los Lagos, en Colón. A través de la entrega del suministro en modalidad prepago, la empresa garantiza el acceso equitativo a la energía, en una labor coordinada con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

El sistema prepago permite a los usuarios controlar su consumo eléctrico, realizar recargas con flexibilidad, facilitando una gestión autónoma y eficiente del servicio. Para asegurar el buen uso de esta modalidad, ENSA capacitó a más de 400 residentes y a 32 líderes de edificios en temas como educación al cliente, uso del sistema, derechos humanos y gestión comunitaria.

Estas capacitaciones forman parte del programa “Líderes con Propósito”, una iniciativa que en dos años ha impactado a 102 líderes comunitarios en cuatro comunidades. El objetivo es empoderar a los actores sociales con conocimientos sobre ciudadanía, sostenibilidad, mercado eléctrico y liderazgo, promoviendo una relación más cercana y participativa entre ENSA y las comunidades.

“La vinculación de estos nuevos hogares al sistema de energía prepago de ENSA representa un paso fundamental para la inclusión energética en Altos de Los Lagos. Queremos que cada familia cuente con un servicio seguro, accesible y adaptado a sus necesidades, además de las herramientas necesarias para gestionar su consumo de manera autónoma”, destacó Santiago Díaz, Presidente Ejecutivo de ENSA. Añadió: Es por esta razón, que creamos el Programa ‘Líderes con Propósito’ en donde buscamos conectar con las comunidades desde la educación y el respeto. Nos satisface ver cómo estos líderes multiplican el conocimiento, fortalecen la organización local y contribuyen a mejorar la percepción del servicio eléctrico”.

Desde 2020, ENSA ha sido un socio estratégico en el desarrollo eléctrico de Altos de Los Lagos etapa 2, invirtiendo más de 1.5 millones de dólares en infraestructura de distribución eléctrica. Pero su compromiso va más allá de la conexión. Un equipo multidisciplinario ha liderado iniciativas tecnológicas, sociales, educativas y comunitarias, demostrando la dedicación de la empresa con el desarrollo sostenible de la provincia de Colón.

Esta iniciativa refleja el esfuerzo de la distribuidora por garantizar un acceso justo y eficiente a la energía, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y aportando a la construcción de un futuro más sostenible y próspero para la provincia.