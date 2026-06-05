OMODA C5 NG Y C7: dos modelos, un nuevo estándar para el SUV en Panamá

Grupo Silaba anuncia la llegada oficial del Omoda C5 Nueva Generación y el Omoda C7 a sus showrooms en Panamá. Con esta incorporación simultánea, la marca consolida su portafolio en el país con dos propuestas que combinan diseño avanzado, tecnología de cabina de primer nivel y el respaldo de 7 años de garantía.

El Omoda C5 Nueva Generación redefine su segmento con un motor 1.5L turbo de 154 hp y 230 Nm de torque, transmisión de doble embrague de 6 velocidades y tres modos de manejo. Su versión Luxury destaca por pantalla de infoentretenimiento de 15.6″, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, asientos delanteros ventilados con función de masaje, cargador inalámbrico de 50W, sunroof y puerta de maletero eléctrica.

El Omoda C7 eleva la experiencia con motor 1.6L turbo de 183 hp y 275 Nm, transmisión de doble embrague de 7 velocidades y una cabina que integra pantalla táctil de 15.6″, iluminación ambiental multizona, modo descanso, techo panorámico y paquete de seguridad activa con cámara 540°, control de crucero adaptativo, frenado automático ante colisiones.

“El C5 Nueva Generación y el C7 están concebidos para ese momento en que el upgrade no solo se elige, sino que se ve, se siente y se demuestra. Con 7 años de garantía respaldando cada unidad, Omoda no solo lo promete: lo respalda”, afirmó Roberto Bremner, Gerente de Marca Omoda | Jaecoo.

“No solo ofrecemos el vehículo: ofrecemos el respaldo de una red nacional, servicio postventa especializado y la garantía más amplia del segmento.”, destacó Jorge Díaz del Castillo, CEO de Grupo Silaba.

Ambos modelos están disponibles en todas las sucursales de Grupo Silaba a nivel nacional, empresa con 35 años de trayectoria en el sector automotriz panameño.