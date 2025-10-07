Pacífica Salud destaca como el único hospital panameño dentro de los 10 mejores hospitales de América Latina según Ranking Intellat

Pacífica Salud se enorgullece en anunciar que ha sido reconocido dentro de los 10 mejores hospitales de Latinoamérica, de acuerdo con el más reciente informe publicado por Intellat, una de las consultoras más prestigiosas en análisis de calidad hospitalaria y desempeño en salud.

Este reconocimiento adquiere un valor especial al destacar que, de los 80 hospitales evaluados en toda la región, Pacífica Salud es el único hospital de Panamá, Centroamérica y el Caribe en alcanzar este posicionamiento, consolidándose como un referente regional en servicios de salud de clase mundial.

El ranking de Intellat evalúa criterios clave como seguridad del paciente, gestión humana, gestión del conocimiento, eficiencia, prestigio, innovación tecnológica y atención centrada en el paciente. En este análisis, Pacífica Salud destacó de manera especial en áreas como seguridad, experiencia del paciente, conocimiento y prestigio. Lo que reafirma la calidad y amplitud de sus servicios.

Un logro respaldado por un gran equipo:

Detrás de este importante hito se encuentra la dedicación y profesionalismo de todo el equipo médico, de enfermería y colaboradores, quienes trabajan día a día con un propósito común: cuidar la salud y el bienestar de cada paciente.

“Este reconocimiento es el reflejo de un esfuerzo colectivo que nos impulsa a seguir creciendo, innovando y elevando los estándares de atención en Panamá. Más que un motivo de celebración es una gran responsabilidad con nuestros pacientes y con el país”.

Pacífica Salud dedica este logro a sus pacientes y familiares, quienes confían en el hospital lo más valioso: su salud. La institución reafirma su compromiso de continuar ofreciendo en Panamá una atención médica de clase mundial, con el respaldo de tecnología de última generación, talento humano altamente calificado y un modelo de atención centrado en las personas.

Con este reconocimiento, Pacífica Salud se consolida como un hospital pionero en la región, demostrando que Panamá puede brillar en el mapa de la salud latinoamericana con excelencia, innovación y calidez humana.