Panamá acoge la Semana Dominicana 2026 en un contexto de ‘confianza’ y oportunidades de inversión

En un ambiente marcado por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la Embajada de la República Dominicana en Panamá dio inicio a la Semana Dominicana en Panamá 2026, una plataforma orientada a impulsar el comercio, atraer inversiones y destacar el potencial cultural y económico de ambas naciones.

La agenda arrancó con el Foro sobre Comercio e Inversión, celebrado en el Hotel Intercontinental Miramar, donde se congregaron autoridades, empresarios y expertos de distintos sectores. Este espacio marcó el punto de partida de una programación que combina diálogo estratégico, promoción de negocios y actividades culturales, con el objetivo de profundizar los vínculos entre ambos países.

En este contexto, el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo, definió el momento actual de la relación bilateral como un “momento maravilloso de confianza”, destacando que existe un clima favorable para el desarrollo de iniciativas conjuntas. Según explicó, la estabilidad política y social de la República Dominicana se ha convertido en uno de los principales atractivos para los inversionistas panameños.

“Panamá es un centro financiero regional que brinda posibilidades de inversión extraordinarias”, afirmó el diplomático, al tiempo que resaltó el interés creciente de actores del sector privado en aprovechar las oportunidades que ofrece el país caribeño. La presencia de importantes bancos dominicanos durante el foro refuerza, a su juicio, la confianza en el clima de negocios y abre nuevas puertas para alianzas estratégicas.

Los paneles desarrollados durante la jornada abordaron temas clave como plataformas de inversión y comercio, panorama económico, energías renovables, transformación digital, desarrollo urbano e infraestructura sostenible, así como oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). En este sentido, Salcedo subrayó el rol de instituciones como Promipyme, ProDominicana y ProPanamá en el acompañamiento a emprendedores dominicanos en Panamá, facilitando su formalización y expansión.

El componente cultural también ocupa un lugar central en esta edición. Uno de los hitos más relevantes será la presentación del maestro Amaury Sánchez, quien dirigirá por primera vez a la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá en el Teatro de la Ciudad de las Artes. Este concierto simboliza la hermandad entre ambos países a través de la música, fusionando repertorios dominicanos y panameños en un mismo escenario.

A ello se suman iniciativas como la noche “Elixir de Quisqueya”, dedicada a resaltar productos emblemáticos como el ron y el tabaco dominicano en el Casco Antiguo, reforzando la proyección cultural y la marca país en el istmo.

En materia económica, el turismo dominicano emerge como uno de los principales ejemplos de éxito. Durante la entrevista, el embajador destacó que este sector aporta cerca del 20% del Producto Interno Bruto de su país, con una proyección de 12 millones de visitantes para 2026. Este crecimiento, explicó, responde a una estrategia de diversificación que incluye segmentos como el turismo de golf, salud y montaña.

Salcedo atribuyó estos resultados a cuatro pilares fundamentales: estabilidad política, estabilidad social, garantía jurídica y capital humano. Asimismo, adelantó la posibilidad de establecer un convenio bilateral con la Autoridad de Turismo de Panamá para atraer turistas europeos mediante circuitos compartidos, lo que permitiría potenciar la oferta regional. “Nuestras buenas prácticas están a disposición de Panamá para que las experiencias sean compartidas”, señaló.

En el plano diplomático, el embajador valoró la reciente realización de consultas políticas entre ambas cancillerías, un mecanismo que fortalece el diálogo en temas de interés común, incluyendo aspectos migratorios, bajo un enfoque de respeto mutuo.

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Finalmente, reiteró el reconocimiento de la República Dominicana al papel estratégico del Canal de Panamá, destacando su relevancia como eje del comercio global y su manejo eficiente. “Es un activo mundial vital para la región. Los dominicanos nos sentimos muy confiados en que continuará operando con la excelencia que Panamá ha demostrado”, concluyó.

De esta manera, la Semana Dominicana en Panamá 2026 se consolida como una vitrina clave para fortalecer alianzas, dinamizar el intercambio comercial y proyectar nuevas oportunidades de crecimiento conjunto en la región.