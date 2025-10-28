Panamá lidera con la red inteligente de ENSA: $13 millones para modernizar la energía

ENSA se posiciona como pionera en Panamá y la región al implementar la primera red inteligente (Smart Grid) en su zona de concesión, con una inversión superior a $13 millones. Esta tecnología permite detectar, aislar y corregir fallas eléctricas en tiempo real, reduciendo el tiempo de respuesta de una hora a menos de tres minutos.

La primera fase de operación automática beneficiará a más de 165 mil clientes en áreas como El Dorado, Tinajitas y Los Andes, y se espera que esté activa antes de finalizar el año. Esta red cuenta con funcionalidad FLISR (Fault Location, Isolation and Service Restoration), que permite mantener el suministro eléctrico sin intervención técnica en sitio.

Entre junio de 2024 y julio de 2025, la confiabilidad del servicio mejoró un 10%, mientras que la frecuencia y duración de interrupciones disminuyó, a pesar del crecimiento del 35% en la base de clientes en los últimos 12 años.

El proyecto contempla dos etapas: instalación de equipos automáticos (ya con 75% de avance) y operación gestionada por inteligencia artificial, proyectada para completarse en 2028. ENSA planea instalar más de 400 interruptores telecontrolados (ITC) y 700 reconectadores automáticos (REA) entre 2026 y 2028.

Además, se han instalado 160 mil medidores inteligentes AMI, que permiten monitorear el consumo en tiempo real. Próximamente, los clientes podrán visualizar su consumo diario desde la aplicación de ENSA.

Con esta iniciativa, ENSA reafirma su compromiso con la transformación digital y el desarrollo sostenible del país.

SOBRE ENSA

ENSA es un equipo humano de más de 720 colaboradores directos y 2 mil indirectos encargado de distribuir y comercializar energía eléctrica a más de 560 mil clientes en Panamá Este, Colón, Darién, Comarca Guna Yala y las islas del Pacífico. Su zona de concesión representa el 41% de clientes de energía eléctrica del país, con una población de 1.8 millones de personas y un territorio de servicio de 29 mil kilómetros cuadrados con 13,500 km de líneas de distribución. ENSA es una filial de Grupo EPM.