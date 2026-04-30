Panamá, 01 de mayo del 2026

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    Presentado por Ena Sur, S.A.

    Proceso de Precalificación N°.001-26, ‘Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur’

    AVISO #5

    Redacción de La Prensa
    Proceso de Precalificación N°.001-26, ‘Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur’

    ENA SUR, S.A. comunica a todos los interesados en participar en el Proceso de Precalificación N°.001-26, correspondiente al proyecto de “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, que, por limitaciones de espacio en las oficinas de ENA, la recepción y apertura de las Propuestas de Precalificación se realizará conforme al siguiente detalle:

    Fecha: 5 de mayo de 2026.

    Horario de recepción de propuestas: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

    Horario de apertura de propuestas: 11:01 a.m. en adelante.

    Lugar: Hotel Sheraton Grand Panamá.

    Planta Baja, Salón Private Lounge

    Vía Israel y Calle 77, Ciudad de Panamá.

    ADENDA-7-FIRMADA-CAMBIO-DE-LUGAR-ACTO-DE-APERTURA.pdf