Proceso de Precalificación N°.001-26, ‘Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur’

ENA SUR, S.A. comunica a todos los interesados en participar en el Proceso de Precalificación N°.001-26, correspondiente al proyecto de “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, que, por limitaciones de espacio en las oficinas de ENA, la recepción y apertura de las Propuestas de Precalificación se realizará conforme al siguiente detalle:

Fecha: 5 de mayo de 2026.

Horario de recepción de propuestas: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Horario de apertura de propuestas: 11:01 a.m. en adelante.

Lugar: Hotel Sheraton Grand Panamá.

Planta Baja, Salón Private Lounge

Vía Israel y Calle 77, Ciudad de Panamá.

ADENDA-7-FIRMADA-CAMBIO-DE-LUGAR-ACTO-DE-APERTURA.pdf