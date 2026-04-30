Proceso de Precalificación N°.001-26, ‘Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur’

ENA SUR, S.A. comunica a todos los interesados en participar en el Proceso de Precalificación N°.001-26, correspondiente al proyecto de “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, que, por limitaciones de espacio en las oficinas de ENA, la recepción y apertura de las Propuestas de Precalificación se realizará conforme al siguiente detalle:
Fecha: 5 de mayo de 2026.
Horario de recepción de propuestas: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Horario de apertura de propuestas: 11:01 a.m. en adelante.
Lugar: Hotel Sheraton Grand Panamá.
Planta Baja, Salón Private Lounge
Vía Israel y Calle 77, Ciudad de Panamá.