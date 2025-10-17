Proyecto Eléctrico de Naturgy mejora la calidad de vida de La Chorrera

En Santa Rita, La Chorrera, la esperanza se ilumina de la mano de Naturgy, que avanza con la construcción de una red eléctrica rural destinada a llevar energía a comunidades que por años han vivido sin este servicio esencial.

El proyecto ya cuenta con la instalación completa de postes y tendido de líneas, completando una etapa fundamental que da paso a la conexión y distribución formal de electricidad. Esta obra permitirá que hogares, escuelas y pequeños negocios accedan a una fuente de energía estable, promoviendo el progreso social y económico.

Naturgy reafirma así su compromiso con la electrificación sostenible y el bienestar de las comunidades más alejadas