Panamá, 30 de abril del 2026

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    Presentado por Naturgy Panamá

    Proyecto Regional de Alumbrado Led de Naturgy, beneficia Hospital Aquilino Tejeira

    Naturgy, continúa trabajando para fortalecer la infraestructura eléctrica y acompañar el desarrollo de las comunidades.

    Redacción de La Prensa
    Proyecto Regional de Alumbrado Led de Naturgy, beneficia Hospital Aquilino Tejeira

    Naturgy ,desarrolló un proyecto de alumbrado público en la vía Panamericana, en el acceso hacia el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, que contempló la instalación de nuevos postes con sus respectivas luminarias tipo LED.

    Proyecto Regional de Alumbrado Led de Naturgy, beneficia Hospital Aquilino Tejeira

    Esta tecnología permite mejorar la iluminación de la vía durante las horas nocturnas y ofrecer mejores condiciones de visibilidad para quienes transitan por esta importante vía.

    Esta obra contribuye a facilitar el desplazamiento de pacientes, familiares, personal médico y todos los usuarios que diariamente se dirigen al hospital.

    Con este proyecto se beneficia directamente a una población cercana a los 100 mil habitantes de la región.

    Naturgy, continúa trabajando para fortalecer la infraestructura eléctrica y acompañar el desarrollo de las comunidades.

    Proyecto Regional de Alumbrado Led de Naturgy, beneficia Hospital Aquilino Tejeira