Raúl Civiello lidera ADAP con compromiso por la ética y formalidad del sector

La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá inicia una nueva etapa con la toma de posesión de su nuevo presidente, Raúl Civiello, quien asumió el cargo destacando la continuidad de los proyectos exitosos, el fortalecimiento institucional y la promoción de la ética y la formalidad como pilares fundamentales del sector.

Durante su mensaje, Civiello agradeció la confianza de los asociados y reconoció la labor de la presidencia saliente y de las juntas directivas anteriores, cuyo trabajo —señaló— ha sido clave para consolidar una asociación sólida, representativa y respetada.

El nuevo presidente resaltó el papel que ha desempeñado el gremio en la defensa y promoción del negocio formal, subrayando la importancia de operar con transparencia, cumplimiento normativo y altos estándares de ética. Este enfoque, afirmó, ha contribuido a posicionar al sector de distribución de automóviles en Panamá como un actor serio, responsable y comprometido con el desarrollo económico del país.

Asimismo, destacó que el mercado panameño ha mostrado condiciones favorables de crecimiento y capacidad de adaptación, aun en escenarios desafiantes, lo que ha permitido contar hoy con un sector más organizado, profesional y mejor valorado por los consumidores, las autoridades y la sociedad en general.

Finalmente, hizo un llamado a la participación activa y a la unidad gremial, señalando que el trabajo conjunto permitirá seguir elevando el prestigio del sector y consolidar el rol de los distribuidores formales de automóviles como motores del desarrollo económico de Panamá.

El nuevo presidente estará acompañado por los siguientes miembros de la Junta Directiva:

Raúl Abadía como vicepresidente, Gustavo de Luca como secretario, Javier Díaz como sub secretario, Anthony Salerno como tesorero, Bogdan Batinovich y Miguel Durán como vocales y Fernando Tristán como expresidente asesor de ADAP.

Sobre ADAP

ADAP cuenta con 37 empresas agremiadas que representan más de 50 marcas de autos nuevos con respaldo directamente de los fabricantes.

Como sector formal se emplean a más de 5,000 personas directamente y se generan más de 9,000 puestos indirectos.

Las operaciones del sector contribuyen al fisco a través de tres canales tributaries principales:

Impuesto selectivo de consumo (ISC), Impuesto de Transferencia de Bienes y Muebles (ITBMS) e impuestos relacionados al registro, placas y trámites vehiculares.

La cantidad de autos nuevos inscritos en el 2025 fue de 60,233 que representó un 11% por encima del año anterior. Para el 2026, se proyecta un total de 63,000 autos nuevos de primer ingreso.