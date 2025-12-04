Relojín Multiplaza reabre sus puertas con un nuevo concepto de tienda: más moderno, intuitivo y lleno de estilo

La reconocida tienda especializada en relojería, presenta oficialmente la renovación de su tienda en Multiplaza, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra completamente transformada, más atractiva, intuitiva y pensada para brindar comodidad en cada paso.

Con un diseño amplio, funcional y acogedor, la nueva tienda permite recorrer sus espacios con mayor fluidez, invitando al cliente a explorar una variedad de vitrinas que exhiben piezas cuidadosamente seleccionadas para todos los estilos. Esta renovación marca una nueva etapa para la marca, reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia en el servicio.

“Relojín se renueva y ahora brilla más que nunca”, destaca Juan Carlos Garibay, Gerente Comercial de Relojín, quien explica que este nuevo concepto está diseñado para ofrecer una experiencia más moderna y cercana. “Nuestros clientes podrán descubrir con mayor facilidad esa pieza de relojería que va con su estilo, en un entorno más cómodo y visualmente atractivo”.

Además de su amplia oferta de relojes, Relojín Multiplaza continúa distinguiéndose por su servicio técnico especializado, capaz de atender y reparar relojes de las marcas más reconocidas y de alta gama, con un equipo profesional altamente capacitado.

La marca invita a todos los clientes a descubrir la tienda renovada y vivir una experiencia de compra que combina estilo, calidad y un ambiente completamente actualizado.