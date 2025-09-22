Renault regresa a Panamá e inaugura su nuevo concesionario oficial en Costa del Este

Renault anunció oficialmente su regreso al mercado panameño con la inauguración de un nuevo concesionario en Costa del Este, Ciudad de Panamá, de la mano de su socio estratégico Motores Modernos S.A. Este moderno espacio de más de 1.600 m² cuenta con showroom integral para la exhibición de modelos, zona de entrega de vehículos, recepción, oficinas administrativas y un taller de postventa equipado con tecnología de última generación.

Durante la última década, Renault mantuvo su vínculo con los clientes panameños mediante el suministro de repuestos originales y un servicio postventa especializado, lo que permitió asegurar el mantenimiento del parque vehicular de la marca en el país. La apertura de este concesionario marca un hito estratégico dentro del plan de expansión regional de Renault en América Latina y reafirma su compromiso con el mercado local, ofreciendo una experiencia integral de compra y postventa.

La inauguración coincidió con la Semana de Francia 2025, organizada por la Cámara de Comercio e Industria Francia Panamá, un evento binacional que constituyó el marco ideal para presentar oficialmente el regreso de la marca. Esta participación refleja la apuesta de Renault por la cooperación empresarial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de los lazos entre Francia y Panamá.

El nuevo concesionario, ubicado en Avenida Centenario, locales 20-21, está diseñado para brindar un servicio de primer nivel. Sus instalaciones incluyen áreas de atención al cliente enfocadas en la experiencia, un showroom con los modelos más recientes y talleres especializados con estándares internacionales.

En el acto inaugural se presentó la renovada oferta de vehículos de Renault para Panamá, compuesta por automóviles de pasajeros, SUV, utilitarios y las últimas novedades en movilidad híbrida. Entre los lanzamientos se destacaron el Renault Arkana hybrid E-Tech y el Renault Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech, modelos que integran la estrategia de electrificación global de la marca. Estos vehículos combinan eficiencia energética, autonomía, accesibilidad y un diseño moderno, aportando opciones innovadoras al consumidor panameño.

Joaquín Caraballo, CEO de Motores Modernos S.A., subrayó que este retorno representa “un paso estratégico que une la solidez global de Renault con el compromiso local, apostando por una operación sostenible y centrada en el cliente, respaldada por un servicio postventa diseñado para marcar la diferencia”. Por su parte, Marcelo De Carlo, Director de Países Importadores Renault LATAM, expresó que Panamá es un mercado con gran potencial y que la marca vuelve con una propuesta renovada, eficiente y electrificada, alineada con la transformación global de Renault.

La operación se sustenta en un modelo de servicio integral que incluye talleres oficiales, disponibilidad permanente de repuestos originales y garantías de hasta 5 años o 125,000 kilómetros. Con esta estrategia, Renault y Motores Modernos buscan consolidar una relación de largo plazo en Panamá, basada en la calidad de sus productos, la innovación tecnológica y la cercanía con sus clientes.

En definitiva, el regreso de Renault a Panamá no solo fortalece su presencia regional, sino que también introduce una propuesta de valor robusta que responde a las nuevas demandas del mercado, enfocándose en sostenibilidad, eficiencia e innovación.