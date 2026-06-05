Reunión Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo ASSA, S.A.

Grupo ASSA, S.A. celebró el 20 de mayo de 2026 su Reunión Anual de Accionistas, en la que presentó los resultados financieros correspondientes al cierre de 2025 y destacó importantes avances estratégicos para la organización.
El presidente de Grupo ASSA, Stanley Motta, señaló que 2025 fue un año de consolidación y enfoque, marcado por la conclusión de la venta de la participación del grupo en La Hipotecaria (Holding), Inc. a Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. Esta operación permitió optimizar la asignación de capital y reforzar la estrategia corporativa centrada en sus dos principales segmentos de negocio: seguros e inversiones.
Asimismo, destacó la adopción consolidada de la NIIF 17, un proceso que implicó una transformación significativa de las capacidades financieras, actuariales y tecnológicas de la organización, fortaleciendo la comparabilidad de sus resultados con los estándares internacionales de la industria.
En materia financiera, Grupo ASSA registró una utilidad neta consolidada de $167 millones, un incremento de 34.1% respecto a 2024, impulsado por el sólido desempeño de sus operaciones y una ganancia extraordinaria derivada de la venta de La Hipotecaria. El patrimonio atribuible a la participación controladora alcanzó los $1,580 millones, mientras que los activos consolidados cerraron en $2,319 millones.
La fortaleza financiera del grupo fue respaldada por la ratificación de la calificación internacional BBB- con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings. Además, la acción de Grupo ASSA cerró 2025 en $126.00, reflejando un crecimiento de 26% frente al año anterior.
El segmento de seguros registró primas suscritas por $933 millones, un aumento de 11%, consolidando a ASSA como la aseguradora de capital privado con mayor participación de mercado en Centroamérica. Por su parte, el portafolio de inversiones alcanzó una valoración de $825 millones y continuó aportando diversificación y estabilidad a los resultados del grupo.
Durante la Junta General de Accionistas también se aprobaron los estados financieros y se realizó la elección de la nueva Junta Directiva.
Orden de la mesa principal, de izquierda a derecha:
- Leopoldo J. Arosemena H. Vicepresidente - Grupo ASSA
- Alfredo De La Guardia D. Secretario - Grupo ASSA
- Stanley A. Motta C. Presidente - Grupo ASSA
- Eduardo J. Fábrega A. Presidente Ejecutivo - ASSA Tenedora
- Karen I. Dueñas Vicepresidenta Ejecutiva de Finanzas – ASSA Tenedora