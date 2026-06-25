Ricardo Pérez presenta el futuro de la movilidad sostenible en Panamá y reafirma su compromiso con el medio ambiente

Con el firme propósito de liderar la transición hacia una movilidad más limpia, Ricardo Pérez S.A. (RPSA), distribuidor exclusivo de Toyota Motor Corporation en Panamá, presentó hoy su estrategia de sostenibilidad y de Múltiples Vías (Multi-pathway) de Toyota, en un evento que contó con la participación de las autoridades del país, representantes de diversos gremios, academia y medios de comunicación.

La compañía demostró que su visión comercial abraza un doble compromiso ambiental, como lo son acompañar la meta global de Toyota de alcanzar la neutralidad de carbono a más tardar en el año 2050 y aportar directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel nacional, impactando 11 de los 17 objetivos. Todas estas iniciativas suman de forma contextual a la estrategia nacional del país, recordando que Panamá es uno de los únicos tres países considerados carbono negativo a nivel mundial.

“Nuestra responsabilidad con el cuidado del medio ambiente es una prioridad, especialmente considerando que el transporte genera alrededor del 34% de los gases de efecto invernadero a nivel nacional”, destacó Javier Díaz, CEO de Ricardo Pérez S.A. Por ello, a través de la estrategia Multi-pathway de Toyota, no ofrecemos una solución de ‘talla única’, sino múltiples opciones tecnológicas que empoderan a los panameños para elegir la alternativa sostenible que mejor se adapte a sus necesidades.

Innovación en movimiento y compatibilidad con bioetanol

Durante el evento, que contó con la participación Roberto Matarazzo Braun, director de ESG y Comunicación Corporativa de Toyota de Brasil y presidente de la Fundación Toyota de Brasil, RPSA reafirmó un paso trascendental para la reducción inmediata de emisiones en el país: todos los vehículos Toyota son compatibles con biocombustibles, una solución que permite una transición ecológica accesible.

Como parte de la agenda, los invitados tuvieron la oportunidad de experimentar el funcionamiento de estas tecnologías a través de pruebas de manejo (test drives), y pudieron conocer de cerca el portafolio electrificado de la marca que incluye:

• Corolla Cross Hybrid: Vehículo con tecnología híbrida (HEV) de recarga automática, que destaca por su gran eficiencia al reducir hasta un 50% el consumo de combustible frente a su versión convencional.

• RAV4 Hybrid Enchufable: Modelo con tecnología híbrida enchufable (PHEV) que permite realizar trayectos de hasta 75 km en modo puramente eléctrico.

• Lexus RZ: Modelo que permite experimentar el lujo, el silencio y la sofisticación con tecnología 100% eléctrica a batería (BEV), diseñado para garantizar una movilidad urbana con cero emisiones.

• Toyota bZ4X: Vehículo con tecnología 100% eléctrica a batería (BEV), que garantiza una movilidad urbana con cero emisiones.

Sostenibilidad en todo el ciclo de vida

En el marco de sus 70 años de trayectoria en Panamá, RPSA subrayó que su visión de sostenibilidad incluye la neutralidad en todo el ciclo de vida del producto, desde el transporte y operación, hasta el reciclaje y disposición final de las unidades.

En este sentido, en cumplimiento con el acuerdo de Basilea, la empresa ha gestionado adecuadamente la disposición de más de 100 baterías híbridas en los últimos 5 años, al igual que el procesamiento seguro de aceites y llantas para evitar que sean fuentes de contaminación para los ecosistemas. Estas iniciativas se complementan con un enfoque integral para compensar emisiones mediante la instalación de energía solar en sus sucursales, así como el apoyo continuo a programas de reforestación y conservación de aguas en el país.