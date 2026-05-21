Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico

Ricardo Pérez da un nuevo paso hacia el futuro de la movilidad en Panamá con la llegada del nuevo Toyota BZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en el país.

El lanzamiento se realizó en la nueva sucursal Toyota Premium Costa del Este, un espacio creado para ofrecer una experiencia más especializada, moderna y alineada al segmento SUV y de tecnologías electrificadas de la marca, siempre pensando en brindar mayor comodidad, cercanía y atención personalizada a sus clientes.

Ubicada en una de las zonas de mayor crecimiento y desarrollo de la ciudad, Toyota Premium Costa del Este nace como parte de la evolución de Ricardo Pérez, apostando por espacios que transformen la experiencia de compra y acompañen las nuevas tendencias de movilidad.

Esta nueva sucursal será además el punto de venta exclusivo del nuevo Toyota BZ4X en Panamá, reforzando así la visión de la marca hacia una nueva etapa de movilidad y tecnología.

La llegada del BZ4X representa un hito importante dentro de la visión global de Toyota y su estrategia Multipathway, una filosofía que apuesta por múltiples tecnologías para avanzar hacia la carbono neutralidad, entendiendo que cada cliente tiene diferentes necesidades, estilos de vida y formas de movilidad.

“En Toyota creemos que el futuro de la movilidad no depende de una sola solución. Por eso impulsamos distintas tecnologías electrificadas que permitan adaptarse a las necesidades reales de cada cliente y acompañar la evolución de la movilidad de forma responsable”, comentó Juan Pablo Remuzgo, Vicepresidente Comercial de Ricardo Pérez.

Con 70 años moviendo a Panamá, Ricardo Pérez continúa evolucionando junto a las nuevas tendencias de la industria automotriz, manteniendo el compromiso de ofrecer innovación, tecnología, seguridad y soluciones alineadas al futuro.

El nuevo Toyota BZ4X combina diseño moderno, tecnología avanzada y una experiencia de manejo silenciosa y dinámica, pensada para quienes buscan dar el siguiente paso hacia la movilidad eléctrica con el respaldo, calidad y confiabilidad que caracterizan a Toyota.

Entre sus principales atributos destacan:

⋅ Motorización 100% eléctrica

⋅ Diseño futurista y aerodinámico

⋅ Tecnología de seguridad Toyota Safety Sense

⋅ Amplio espacio interior y enfoque en confort

⋅ Conectividad y experiencia digital integrada

Con el lanzamiento del Toyota BZ4X, Ricardo Pérez reafirman su visión de seguir impulsando la evolución de la movilidad en Panamá, ofreciendo alternativas alineadas a las necesidades actuales de sus clientes y al futuro de la industria automotriz.