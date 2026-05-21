Panamá, 21 de mayo del 2026

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    Presentado por Ricardo Pérez

    Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico

    Redacción de La Prensa
    Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico

    Ricardo Pérez da un nuevo paso hacia el futuro de la movilidad en Panamá con la llegada del nuevo Toyota BZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en el país.

    Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico

    El lanzamiento se realizó en la nueva sucursal Toyota Premium Costa del Este, un espacio creado para ofrecer una experiencia más especializada, moderna y alineada al segmento SUV y de tecnologías electrificadas de la marca, siempre pensando en brindar mayor comodidad, cercanía y atención personalizada a sus clientes.

    Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico

    Ubicada en una de las zonas de mayor crecimiento y desarrollo de la ciudad, Toyota Premium Costa del Este nace como parte de la evolución de Ricardo Pérez, apostando por espacios que transformen la experiencia de compra y acompañen las nuevas tendencias de movilidad.

    Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico
    Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico

    Esta nueva sucursal será además el punto de venta exclusivo del nuevo Toyota BZ4X en Panamá, reforzando así la visión de la marca hacia una nueva etapa de movilidad y tecnología.

    La llegada del BZ4X representa un hito importante dentro de la visión global de Toyota y su estrategia Multipathway, una filosofía que apuesta por múltiples tecnologías para avanzar hacia la carbono neutralidad, entendiendo que cada cliente tiene diferentes necesidades, estilos de vida y formas de movilidad.

    “En Toyota creemos que el futuro de la movilidad no depende de una sola solución. Por eso impulsamos distintas tecnologías electrificadas que permitan adaptarse a las necesidades reales de cada cliente y acompañar la evolución de la movilidad de forma responsable”, comentó Juan Pablo Remuzgo, Vicepresidente Comercial de Ricardo Pérez.

    Con 70 años moviendo a Panamá, Ricardo Pérez continúa evolucionando junto a las nuevas tendencias de la industria automotriz, manteniendo el compromiso de ofrecer innovación, tecnología, seguridad y soluciones alineadas al futuro.

    Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico

    El nuevo Toyota BZ4X combina diseño moderno, tecnología avanzada y una experiencia de manejo silenciosa y dinámica, pensada para quienes buscan dar el siguiente paso hacia la movilidad eléctrica con el respaldo, calidad y confiabilidad que caracterizan a Toyota.

    Ricardo Pérez presenta en Panamá el nuevo BZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico

    Entre sus principales atributos destacan:

    Motorización 100% eléctrica

    Diseño futurista y aerodinámico

    Tecnología de seguridad Toyota Safety Sense

    Amplio espacio interior y enfoque en confort

    Conectividad y experiencia digital integrada

    Con el lanzamiento del Toyota BZ4X, Ricardo Pérez reafirman su visión de seguir impulsando la evolución de la movilidad en Panamá, ofreciendo alternativas alineadas a las necesidades actuales de sus clientes y al futuro de la industria automotriz.