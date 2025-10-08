Ricardo Pérez S.A., lanza en Panamá Motor Show 2025 sus nuevos modelos Hilux GRS y 4Runner

Reafirmando su compromiso con la evolución y la actualización en el mercado automotriz del país, Ricardo Pérez, S.A. presentó en el marco del Panamá Motor Show 2025, sus nuevos modelos Hilux GRS y 4Runner, vehículos equipados para retar los caminos y cautivar la ciudad.

Con una historia de siete décadas en Panamá y teniendo como motor principal a nuestros clientes, Ricardo Pérez, S.A. responde de esta manera con soluciones de movilidad, atendiendo aspectos importantes en materia de seguridad, confianza y tranquilidad en las carreteras citadinas y del interior del país.

Hilux GRS

El nuevo Hilux GRS incorpora un motor turbo de 2.8 litros acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades, luciendo un diseño frontal y trasero más imponente y robusto.

Su interior amplio y cómodo, presenta detalles de un automóvil deportivo, combinando el lujo y la confortabilidad para el conductor y sus acompañantes, encada viaje y cada aventura.

En cuanto a aspectos de seguridad, el Hilux GRS cuenta con sistema de alerta de cambio de carril, control de tracción activo, siete (7) airbags, control de velocidad crucero, además de avanzados detalles tecnológicos, como su sistema de encendido por botón, sistema de visión de 360°, un sistema de audio con once (11)parlantes JBL y sensores de estacionamiento delantero y trasero.

Toyota 4Runner

El nuevo modelo Toyota 4Runner representa una experiencia de manejo que supera fronteras, gracias a su fuerza, comodidad y elegancia.

Presenta todo un paquete de asistencias avanzadas de conducción y dispositivos que te cuidan y llevan con seguridad a tu destino.

En cuanto a sus características de diseño, la nueva 4Runner ofrece una cabina adaptada y diseñada para brindar mayor visibilidad en el camino, así como operatividad y funcionalidad de los dispositivos de navegación. De igual forma, presenta tres filas de asientos para que nadie se quede en casa; la última fila es abatible, permitiendo más espacio de almacenaje. El modelo mantiene su característica ventana posterior eléctrica, que con el toque de un botón se sube o baja el vidrio.

Así es más fácil acceder al equipaje o carga, y por otra parte, producen menos consumo de energía y más claridad gracias a sus luces LED delanteras y traseras. Este nuevo modelo brinda 277 caballos de fuerza y 430 Nm de torque, entregando la potencia justo cuando más lo necesitas, junto con un mayor rendimiento del combustible y menos emisiones para estar en armonía con el entorno.

Un compromiso

Juan Pablo Remuzgo, VP Comercial de Ricardo Pérez, S.A., destacó que con cada nuevo paso, la empresa reafirma su compromiso con Panamá y con sus clientes,“ con la visión de seguir evolucionando juntos”. El ejecutivo anunció además el nuevo programa de marca “Toyota Ten”, una propuesta innovadora “que brinda a nuestros clientes la oportunidad de contar con hasta 10 años de garantía en su vehículo Toyota”.

Este programa, precisó Remuzgo, “refleja nuestro compromiso de ir más allá del producto. Queremos dar a nuestros clientes tranquilidad a largo plazo. De esta forma, Ricardo Pérez, S.A. reafirma un compromiso con siete décadas de existencia en Panamá, desarrollando productos y servicios de alta calidad, con el apoyo de su aliado estratégico, Toyota Motor Corporation”.

*Toyota Ten: Se escribe Toyota 10, se lee Toyota Ten