RIDDARA: Revolución Eléctrica sobre Ruedas llega a Panamá este Día de la Tierra

En una fecha tan emblemática como el Día de la Tierra, se lanza oficialmente en Panamá la marca RIDDARA, líder en pick-ups eléctricas inteligentes. Con el respaldo del reconocido grupo Geely Holding y distribuida en el país por New Energy Motors, RIDDARA promete redefinir el concepto de movilidad sostenible y potencia para el trabajo y la aventura al aire libre.

El futuro es ahora, y es eléctrico

RIDDARA no es solo una marca; es una declaración de principios. Como la pick-up eléctrica número uno en China por dos años consecutivos, llega a Panamá con una visión global enfocada en sostenibilidad, innovación y desempeño. Su llegada marca un hito para el mercado automotriz nacional, al ser la única pick-up 4x4 100% eléctrica disponible en el país, con versiones diseñadas tanto para uso urbano como para los terrenos más exigentes.

Tecnología y potencia que superan expectativas

Los modelos RIDDARA destacan por su impresionante autonomía de hasta 506 km, capacidad de remolque de hasta 3 toneladas, y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4.5 segundos. Además, incorporan tecnología de última generación como conectividad con drones, salidas de corriente para herramientas y dispositivos, software inteligente, y hasta una cajuela frontal con energía disponible.

Una solución para flotas privadas y gubernamentales

En un contexto donde Panamá ha registrado un crecimiento anual del 102% en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, RIDDARA se presenta como una alternativa inteligente, económica y ecológica para empresas privadas, instituciones gubernamentales y operadores eléctricos, en línea con el mandato que exige que el 25% de la flota estatal sea eléctrica para 2027.

Respaldo confiable y compromiso local

New Energy Motors, distribuidor oficial de RIDDARA, garantiza un servicio posventa de primer nivel, con 8 años de garantía en motor y batería, disponibilidad completa de repuestos originales y un equipo técnico con más de 10 años de experiencia en el sector automotriz panameño.

Una marca, una misión

“Nuestra misión es ofrecer vehículos que no solo sean potentes y confiables, sino que también respeten el planeta. Lanzar RIDDARA en el Día de la Tierra no es coincidencia: es una afirmación de nuestro compromiso con un futuro más limpio y sostenible”, afirmó un vocero de New Energy Motors.

Para más información, pruebas de manejo o entrevistas, contactar: New Energy Motors Tel: 6671-2525 Email: [info@riddarapty.com] Instagram: @riddarapty