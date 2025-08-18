Samsung lanza el Galaxy Z Fold7: creatividad profesional en la palma de tu mano

Samsung presenta el Galaxy Z Fold7, su smartphone plegable más potente hasta la fecha, con una cámara principal de 200 MP y herramientas de edición potenciadas por inteligencia artificial que transforman la forma de crear contenido desde un dispositivo móvil.

Este nuevo modelo incorpora el ProVisual Engine, un sistema inteligente con más de 160 tecnologías de imagen que optimiza cada paso: desde la captura hasta la edición. Además, el procesador exclusivo Snapdragon 8 Elite for Galaxy garantiza un rendimiento superior para fotografía y video profesional.

Con una cámara un 44 % más luminosa y hasta 4 veces más detallada que su antecesor, el Galaxy Z Fold7 también mejora la velocidad de obturación hasta 7 veces. Esto permite captar imágenes nítidas incluso en movimiento o con poca luz. A esto se suman una lente ultra gran angular con capacidad macro y una cámara frontal optimizada para selfies grupales con campo de visión de 100°.

Entre sus innovaciones más destacadas está la Edición Generativa con IA, que permite eliminar objetos, ajustar fondos o mejorar encuadres con precisión profesional. El sistema Galaxy AI también sugiere ediciones automáticas para perfeccionar cada toma.

En video, el Galaxy Z Fold7 graba en formato HDR de 10 bits, con colores cuatro veces más ricos y compatibilidad total para postproducción profesional.

Gracias a su diseño plegable y pantalla expansiva, este dispositivo se convierte en una estación creativa portátil, ideal para editar en tiempo real, gestionar múltiples tareas y producir contenido de nivel profesional sin necesidad de un ordenador.

Para los usuarios, el formato plegable ofrece una ventaja real: pantalla grande para multitarea eficiente, edición lado a lado, reuniones virtuales sin interrupciones y productividad continua, incluso en movimiento.

Con el Galaxy Z Fold7, no tienes que elegir entre creatividad y eficiencia: lo tienes todo en un solo dispositivo. Disponible ya en tiendas oficiales y en shop.samsung.com/latin/pa.

Despliega tu creatividad. El futuro de la creación móvil ya está aquí.