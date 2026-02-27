Schubert Auto se posiciona con el MHero 817 como el mejor SUV del 2026

En un evento cargado de magia, exclusividad y distinción, Schubert Auto presentó el día de ayer el imponente Mhero 817, una propuesta que redefine el concepto de poder y sofisticación sobre ruedas en Panamá.

La velada se llevó a cabo en la Sala de Ventas de Santa María Country Club, donde la atmósfera estuvo marcada por un despliegue sensorial que develó no solo un vehículo, sino una declaración de fuerza, pasión y desafío. Cada detalle del evento fue diseñado para transmitir la esencia de una marca que apuesta por la excelencia y la exclusividad como sello distintivo.

El Mhero 817 destaca por su diseño inspirado en el concepto Lion Design, una filosofía que combina fuerza, precisión, resistencia y dominio absoluto del terreno. Su presencia impone carácter y liderazgo, convirtiéndolo en una pieza única dentro del segmento automotriz.

La noche contó con la presencia de aliados comerciales, influencers, amigos de la marca y representantes de Schubert Group Corp., consolidando un entorno estratégico que respalda el crecimiento sostenido de la empresa en el país.

El evento estuvo liderado por el presidente de la compañía, el señor Maximilian Schubert, acompañado del vicepresidente Axel Schubert y la gerente de marca Zuleima Zchubert, quienes reafirmaron su compromiso con la inversión en Panamá y anunciaron que este 2026 llegarán nuevos modelos que fortalecerán el posicionamiento de Schubert Auto como una marca 100% panameña, respaldada por 10 años de garantía.

Con esta presentación, Schubert Auto no solo introduce un nuevo vehículo al mercado, sino que consolida su visión: ofrecer experiencias que conecten emoción, innovación y vanguardia, marcando así un nuevo capítulo en la industria automotriz nacional.