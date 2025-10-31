Panamá, 31 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    |
    Presentado por Sisters A&M

    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco

    Redacción de La Prensa
    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco

    Sisters A&M celebró la reapertura de su boutique con una agradable velada en su nueva casa ubicada en Calle 69 Este, San Francisco. El evento reunió a familiares, amigos y clientas fieles, quienes acompañaron a las hermanas Anabel y Maribel Gamallo, fundadoras de la marca, en esta nueva etapa que reafirma su pasión por la moda y el emprendimiento.

    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco
    José Alejandro Redondo, Juan Vicente González, Anabel Gamallo, José Gamallo, Maribel Gamallo y Ana Carolina Redondo
    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco
    Jackie Bern, Maribel Gamallo, Marisol Guizado
    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco
    Maribel Gamallo, Angie, Mari, Chirry, Janina, Iris, Sandra, Lindy, Angie, Milly, Emely, Marissa, Mariluz y Silverita

    Con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la moda femenina, Sisters A&M presenta un concepto renovado que refleja elegancia, modernidad y el espíritu de autenticidad que siempre las ha caracterizado. Su nueva boutique ofrece colecciones exclusivas de líneas europeas, cuidadosamente seleccionadas para brindar el outfit perfecto para cada ocasión, desde un look profesional hasta un evento especial.

    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco
    Luis Carlos Arauz, Anabel Gamallo, David Benaium, Maribel Gamallo y Ricardo Gago
    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco
    Majo Grimaldo, Maribel Gamallo, Claudia Velarde, Helmy Chamorro y Anabel Gamallo

    Más que una tienda, Sisters A&M representa un espacio de conexión y experiencia, donde la atención personalizada y el servicio cercano hacen de cada visita un momento único. Este nuevo capítulo consolida a la marca como referente de estilo, calidad y sofisticación.

    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco
    Valeria Estevez, Lindy Garrido, Anabel Gamallo, Iris Correoso, Maribel Gamallo, Ana Carolina Redondo y Anadelle Estevez
    Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco
    Anabel Gamallo, Guadalupe Guillen, Patricia Guillen, Amada Pinzón, Carlos Mastelari, Julieta Méndez y Maribel Gamallo

    Las hermanas Gamallo destacaron que este proyecto refleja su compromiso con la excelencia y la confianza que han construido junto a su comunidad durante tres décadas.

    Sisters A&M abre así una nueva página en su historia: un espacio donde la moda celebra la feminidad y la elegancia atemporal.