Sisters A&M inauguró su nuevo espacio en Calle 69 Este, San Francisco

Sisters A&M celebró la reapertura de su boutique con una agradable velada en su nueva casa ubicada en Calle 69 Este, San Francisco. El evento reunió a familiares, amigos y clientas fieles, quienes acompañaron a las hermanas Anabel y Maribel Gamallo, fundadoras de la marca, en esta nueva etapa que reafirma su pasión por la moda y el emprendimiento.

Con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la moda femenina, Sisters A&M presenta un concepto renovado que refleja elegancia, modernidad y el espíritu de autenticidad que siempre las ha caracterizado. Su nueva boutique ofrece colecciones exclusivas de líneas europeas, cuidadosamente seleccionadas para brindar el outfit perfecto para cada ocasión, desde un look profesional hasta un evento especial.

Más que una tienda, Sisters A&M representa un espacio de conexión y experiencia, donde la atención personalizada y el servicio cercano hacen de cada visita un momento único. Este nuevo capítulo consolida a la marca como referente de estilo, calidad y sofisticación.

Las hermanas Gamallo destacaron que este proyecto refleja su compromiso con la excelencia y la confianza que han construido junto a su comunidad durante tres décadas.

Sisters A&M abre así una nueva página en su historia: un espacio donde la moda celebra la feminidad y la elegancia atemporal.