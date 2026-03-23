Sube la Marea Remix: Música, cultura y orgullo panameño para apoyar a “La Sele” rumbo al mundial

Copa Airlines presenta “Sube la Marea Remix”, una nueva versión del tema lanzado en 2019 que se convirtió en símbolo de identidad y orgullo panameño, y que hoy regresa para volcar la riqueza cultural del país en un solo mensaje de aliento a la Selección Nacional en su camino rumbo al Mundial.

La nueva versión, compuesta y producida por Los Gaitanes, reúne a 29 artistas panameños, entre ellos figuras de reconocimiento internacional como Rubén Blades, Sech, Erika Ender, Omar Alfanno y Boza, así como Ricardo y Alberto Gaitán, Nando Boom, Idania Dowman, Osvaldo Ayala, Ingrid De Ycaza, Alejandro Torres, Jhonathan Chávez y Kafu Banton. También participan los dúos Samy y Sandra Sandoval y Kako y Doralis, junto con agrupaciones emblemáticas como Los Rabanes, Los Beachers y La Súper Banda de Colón. La presencia de estos artistas refleja la diversidad de géneros y estilos que conforman la identidad musical panameña, proyectando la riqueza cultural del país y manteniendo la esencia que unió a Panamá en 2018.

Como agencia creativa y productora audiovisual, Star5 tuvo la responsabilidad de conceptualizar y desarrollar la narrativa de la pieza, además de liderar el proceso de producción para transformar la visión de Copa Airlines en un contenido con impacto cultural. Desde esta perspectiva institucional surge la visión que comparte su CEO: “En Star5 entendemos que las marcas pueden construir cultura. Con ‘Sube la Marea Remix’, convertimos un sponsorship en una plataforma de contenido que proyecta el orgullo panameño y posiciona al país a través de su música, su gente, sus paisajes y sus momentos.”— Gabriel Barletta, CEO, Star5

Desde el enfoque creativo, la pieza se construyó como una celebración profunda de la identidad panameña: su música, su territorio, su gente y la emoción colectiva que despierta el fútbol. Star5 desarrolló una narrativa que recorre distintos paisajes y expresiones culturales del país, reflejando cómo cada región vive, acompaña y eleva el camino de la Selección Nacional.

El proyecto también destaca el talento panameño detrás de cámaras. Más de 100 profesionales, en su mayoría panameños, participaron en la dirección, producción, arte, diseño, logística y oficios técnicos, consolidando a Panamá como un país con capacidad para ejecutar proyectos audiovisuales de gran escala.

La magnitud de la producción se evidencia en su despliegue: 11 días de rodaje en 30 locaciones a nivel nacional, entre ellas el Canal de Panamá, el Estadio Rommel Fernández, el Casco Antiguo, Gamboa, Portobelo y Bocas del Toro. Cada artista fue filmado en escenarios que representan la riqueza cultural y geográfica del país, integrando música, paisaje e identidad en un relato coherente.

“Cuando Panamá clasificó al Mundial, no celebró solo el fútbol: celebró su identidad como país. Este video nace con la intención de capturar esa emoción en todas sus dimensiones: la música y los artistas que nos representan, el fútbol como punto de encuentro y los lugares que construyen nuestra historia. Pero, sobre todo, es un retrato de su gente: de esa alegría auténtica y espontánea que nos define y que convierte cada logro colectivo en una celebración compartida. Un homenaje al orgullo por la Sele y a la forma única en que Panamá vive el fútbol.”— Jorge Heilbron, Strategy Creative Advisor, Star5

La producción contó con la dirección creativa y ejecución de Star5, bajo el liderazgo de un equipo multidisciplinario conformado por: Gabriel Barletta (CEO), Jorge Heilbron (Strategy Creative Advisor), Roberto Pérez (Chief of Staff), Manuel Álvarez (Executive VP), Priscila Loaiza (Business Leader), Graciela D’Croz y Rosana Schumacher (Project Managers), Camilo Garzón Rengifo (General Creative Director), Sergio Gallego (Creative Director), Damelys González (Art Director), Eugiene Lauchery (Copywriter) y el equipo de diseño integrado por Omar Pérez, Kenny Matos y Luigi LoMedico.

La producción audiovisual estuvo a cargo de VFX, S.A., bajo la dirección de un equipo encabezado por Regina Barletta (Production & Content), Nicolás Janson (Executive Producer), Andrés González (Director y Director de Fotografía), Luis Dorati (Assistant Director), así como por Alfonso Díaz, Sasha Morán y Ada Sofía Ríos (Executive Production). También formaron parte clave del proyecto Lidia Pinto (Artist Coordinator) y Joaquín Morales (Location Manager).

“Sube la Marea Remix” se consolida como una pieza que celebra lo mejor de Panamá y acompaña, desde la emoción y la creatividad, el camino de la Selección rumbo al Mundial.