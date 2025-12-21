SUGOI gana el premio MECA por tercer año consecutivo y revalida su compromiso con la excelencia

SUGOI ha marcado un hito histórico al ser reconocida, por tercer año consecutivo, con el Premio a Mejor Empresa Centroamericana (MECA). Este logro reafirma el compromiso inquebrantable de la marca con la adopción y el sostenimiento de altos estándares de calidad y gestión.

Este tercer galardón valida la consistencia operativa de la compañía y su cultura orientada al compromiso con la mejora continua; consolida a SUGOI como un referente regional en la adopción de buenas prácticas empresariales y como un modelo de franquicia que ha demostrado crecimiento año tras año.

“Recibir el Premio MECA por tres años consecutivos confirma que la excelencia es nuestra cultura, no una casualidad. Este hito es el reflejo de un equipo que opera con pasión, enfoque implacable y una obsesión positiva por la mejora continua, además de ser la evidencia de que nuestro modelo de negocio ha sido robusto y probado durante más de 12 años” afirmó Hernan Acevedo, fundador y CEO de Grupo SUGOI, quien agregó, “SUGOI seguirá creciendo. El objetivo es claro: superar continuamente nuestros propios estándares e impulsar una expansión estratégica que fortalezca la propuesta de valor para futuros socios franquiciados y para cada comensal que nos visita”.

Este reconocimiento se produce por un crecimiento exponencial y metas superadas, impulsado por la gestión eficiente de costos y la incorporación de sistemas y procesos que potencian los márgenes de rentabilidad. La innovación, que incluye la línea SUGOI Shop y su merchandise creativo, así como productos de temporada que dinamizan la oferta gastronómica. La prioridad es el servicio al cliente, sustentada por protocolos de servicio e indicadores de gestión que permiten dar seguimiento riguroso a la experiencia del cliente.

La empresa invita a inversionistas a sumarse a una marca con más de doce años de operaciones, que ofrece una propuesta de valor robusta, respaldada con los más altos estándares.

Para más información ingresa a www.sugoipty.com o escríbenos a franquicias@sugoipty.com