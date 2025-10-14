Panamá, 14 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    |
    Presentado por Suzuki

    Suzuki Inchcape destaca su compromiso con la movilidad sostenible en el Panama Motor Show 2025

    Redacción de La Prensa
    Suzuki Inchcape destaca su compromiso con la movilidad sostenible en el Panama Motor Show 2025

    Suzuki Inchcape reafirmó su compromiso con la movilidad sostenible y la eficiencia en el Panama Motor Show 2025, realizado del 2 al 12 de octubre en el Panama Convention Center. La marca presentó una variada gama de vehículos que combinan rendimiento, estilo y versatilidad, diseñados para satisfacer las diversas necesidades y gustos de los conductores panameños.

    Entre los protagonistas del stand de Suzuki Inchcape estuvieron los modelos híbridos de última generación: Fronx, Dzire, XL7, Grand Vitara y Swift, que ofrecen un balance ideal entre potencia y ahorro en consumo de combustible. Estos vehículos reflejan el compromiso de Suzuki con un futuro más ecológico, impulsando una movilidad responsable y sostenible.

    Suzuki Inchcape destaca su compromiso con la movilidad sostenible en el Panama Motor Show 2025

    Además, el emblemático Jimny, disponible en versiones de 3 y 5 puertas, capturó la atención de los visitantes con su diseño robusto y capacidad off-road, manteniendo su legado como un ícono dentro del portafolio de Suzuki.

    Para quienes buscan opciones accesibles sin renunciar a la calidad y eficiencia, Suzuki Inchcape presentó también el Spresso, un modelo económico y práctico, ideal para la movilidad urbana y cotidiana.

    Suzuki Inchcape destaca su compromiso con la movilidad sostenible en el Panama Motor Show 2025

    “La diversidad de nuestra línea de vehículos demuestra que Suzuki tiene una opción para cada estilo de vida, preferencia y necesidad. Nos enorgullece ofrecer tecnologías híbridas que no solo optimizan el consumo de combustible, sino que también contribuyen a un planeta más saludable”, afirmó Andrius Sanchez, Marketing & CEX Manager de la marca.

    Con su participación en el Panama Motor Show 2025, Suzuki Inchcape reafirma su posición como una marca comprometida con el medio ambiente y con brindar soluciones de movilidad accesibles y adaptadas a cada cliente.