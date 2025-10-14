Suzuki Inchcape destaca su compromiso con la movilidad sostenible en el Panama Motor Show 2025

Suzuki Inchcape reafirmó su compromiso con la movilidad sostenible y la eficiencia en el Panama Motor Show 2025, realizado del 2 al 12 de octubre en el Panama Convention Center. La marca presentó una variada gama de vehículos que combinan rendimiento, estilo y versatilidad, diseñados para satisfacer las diversas necesidades y gustos de los conductores panameños.

Entre los protagonistas del stand de Suzuki Inchcape estuvieron los modelos híbridos de última generación: Fronx, Dzire, XL7, Grand Vitara y Swift, que ofrecen un balance ideal entre potencia y ahorro en consumo de combustible. Estos vehículos reflejan el compromiso de Suzuki con un futuro más ecológico, impulsando una movilidad responsable y sostenible.

Además, el emblemático Jimny, disponible en versiones de 3 y 5 puertas, capturó la atención de los visitantes con su diseño robusto y capacidad off-road, manteniendo su legado como un ícono dentro del portafolio de Suzuki.

Para quienes buscan opciones accesibles sin renunciar a la calidad y eficiencia, Suzuki Inchcape presentó también el Spresso, un modelo económico y práctico, ideal para la movilidad urbana y cotidiana.

“La diversidad de nuestra línea de vehículos demuestra que Suzuki tiene una opción para cada estilo de vida, preferencia y necesidad. Nos enorgullece ofrecer tecnologías híbridas que no solo optimizan el consumo de combustible, sino que también contribuyen a un planeta más saludable”, afirmó Andrius Sanchez, Marketing & CEX Manager de la marca.

Con su participación en el Panama Motor Show 2025, Suzuki Inchcape reafirma su posición como una marca comprometida con el medio ambiente y con brindar soluciones de movilidad accesibles y adaptadas a cada cliente.