Teque Chévere: de un emprendimiento migrante a un caso de innovación industrial en Panamá

Lo que comenzó hace diez años como un emprendimiento familiar, hoy es un ejemplo de integración productiva y crecimiento sostenible en Panamá. Teque Chévere, fundada por los emprendedores venezolanos Rafael Martínez e Isabel Feo La Cruz, celebra una década consolidada como líder en el segmento de snacks congelados y como una empresa que impulsa el desarrollo local.

Actualmente, la compañía produce más de 650 mil unidades mensuales entre sus dos centros de producción y distribuye sus productos en más de 200 puntos de venta en todo el país, incluyendo supermercados, hoteles, restaurantes, colegios, casinos, caterings y eventos, además de sus dos locales propios en El Cangrejo y Metromall. Desde 2016 hasta 2024, la empresa experimentó un crecimiento promedio anual de 45%, afrontando los retos de expansión y manufactura con una operación cada vez más eficiente.

Su catálogo supera los 40 productos, con líneas innovadoras como Yuca Bites y Almond Bites, elaboradas con materia prima 100% panameña. Estas líneas refuerzan la relación con productores del agro nacional y responden a una visión clara: facilitar la vida de las familias ofreciendo snacks saludables, deliciosos y de preparación rápida para loncheras y meriendas. Su propósito, como define la marca, es crear felicidad en cada Bite.

En 2024, Teque Chévere recibió el Premio Emprendimiento Innovador de la SENACYT, por el desarrollo y comercialización de su línea Keto y sin gluten, un hito que marcó su avance hacia procesos más eficientes y sostenibles.

Con un equipo de 30 colaboradores, la empresa opera bajo un modelo de producción LEAN, enfocado en la optimización, la calidad y la mejora continua. Además, avanza en certificaciones internacionales de inocuidad alimentaria, fortaleciendo su posición en la industria de alimentos en Panamá.

“Panamá nos abrió las puertas y nos permitió crecer. Hoy, diez años después, seguimos apostando por este país con innovación, empleo y calidad”, destacó Rafael Martínez, CEO y fundador de Teque Chévere.

La compañía proyecta expandir su capacidad de producción y explorar nuevos mercados regionales en los próximos años.