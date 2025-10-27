Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá

Tim Hortons, la icónica cafetería canadiense que ha conquistado a los panameños con su delicioso café y productos frescos, celebra la inauguración de su tercera sucursal en Vía España. Con esta apertura, la marca ya cuenta con cuatro locales en Panamá, incluyendo Soho City Center, Panamá Plaza, Vía España y Versalles, y continúa llevando un pedacito de Canadá a cada rincón de la ciudad.

En un ambiente acogedor y moderno, los clientes podrán disfrutar de cafés de alta calidad, bebidas emblemáticas y deliciosos productos ideales para cualquier momento del día. Tim Hortons ofrece un espacio donde la tradición del café se encuentra con la innovación, perfecto para relajarse, trabajar o socializar, mientras se degustan las mejores opciones de la temporada.

Una historia de éxito global

Fundada en 1964 en Hamilton, Ontario, por Tim Horton, legendario jugador canadiense de hockey, y Jim Charade, la marca se ha convertido en una franquicia global con más de 5,700 restaurantes en 17 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, México, España, Reino Unido, Singapur, Corea del Sur y ahora Panamá de la mano de RBI.

Un concepto de café único y sostenible

En Tim Hortons queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Panamá y a todos nuestros clientes por recibirnos con los brazos abiertos desde nuestra llegada. Nos enorgullece ofrecer una experiencia de café única, seleccionando granos provenientes de las mejores fincas, que garantizan un sabor y calidad excepcionales en cada taza.

“Nuestro objetivo no es solo servir un excelente café, sino también crear un espacio donde nuestros invitados se sientan parte de una comunidad. En Tim Hortons no solo ofrecemos bebidas, sino experiencias que invitan a disfrutar de la cultura local y de la calidez de nuestro país”, afirmó el Gerente Administrativo.

Un lugar para todos

Con un diseño moderno y cálido, Tim Hortons ha sido concebida como un punto de encuentro ideal para todos: desde trabajadores que buscan un lugar tranquilo para concentrarse, hasta familias y turistas que desean conocer más sobre el café y la cultura panameña.

Tim Hortons llega con una visión ambiciosa: abrir 30 sucursales en los próximos 10 años, reforzando su compromiso de convertirse en un referente en la cultura cafetera de la región.

TIM HORTONS Siempre Recién Hecho