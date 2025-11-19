Town Center Costa del Este celebró su encendido navideño con un gran show y la magia del Ballet Nacional

Town Center Costa del Este celebró con gran entusiasmo su tradicional show de encendido del árbol de Navidad, iniciando la temporada más esperada del año bajo el encantador tema “Clara y los Cascanueces”.

Este encendido navideño se realizó en alianza con BAC, reafirmando su compromiso con iniciativas que generan experiencias significativas para las familias.

El evento fue una experiencia llena de magia, color y alegría para toda la familia, destacando por la participación especial del Ballet Nacional de Panamá, cuya impecable interpretación elevó el espectáculo a un nivel artístico excepcional. Su presentación no solo cautivó a los asistentes, sino que también reafirmó el compromiso de Town Center Costa del Este con el fomento del arte y el apoyo a las expresiones culturales del país.

Invitar al Ballet Nacional de Panamá a formar parte de esta celebración fue una manera de honrar nuestras raíces artísticas y promover la cultura nacional, integrándola a una experiencia navideña inolvidable para toda la comunidad.

Con este tipo de eventos, Town Center Costa del Este continúa posicionándose como un espacio que va más allá del comercio y los servicios, ofreciendo a sus visitantes momentos significativos que conectan el entretenimiento, la cultura y la familia.