Panamá, 16 de enero del 2026

    Presentado por Naturgy Panama

    Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 19 al 25 de enero de 2026

    Aviso Importante

    Redacción de La Prensa
    Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 19 al 25 de enero de 2026

    Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

    Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

    Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de $630 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años. Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones. Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.