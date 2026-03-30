Transformación digital, conectividad y ciberseguridad: claves para el futuro digital de Panamá

La transformación digital, el crecimiento del consumo de datos y el fortalecimiento de la ciberseguridad se perfilan como pilares para modernizar los servicios públicos y fortalecer la competitividad tecnológica de Panamá.

Representantes del sector tecnológico y de telecomunicaciones abordaron estos retos durante un encuentro organizado por Tigo Panamá, donde se analizaron las oportunidades para avanzar hacia un Estado más digital y servicios centrados en el ciudadano.

El director ejecutivo de B2B, Bernardo Pañoni, explicó que uno de los principales objetivos es fortalecer la conectividad y la resiliencia de las plataformas digitales que utilizan tanto las instituciones del Estado como los ciudadanos.

“Lo que buscamos es construir estas autopistas cada vez más resilientes para que la conectividad, tanto de las instituciones de gobierno como de los ciudadanos, sea cada vez mejor”, señaló.

En ese contexto, el ejecutivo adelantó que actualmente se desarrolla un estudio sobre el nivel de madurez de la ciberseguridad en Panamá, elaborado durante los últimos meses, con el propósito de acompañar a las instituciones públicas en el fortalecimiento de su resiliencia operativa.

Pañoni también subrayó que la tecnología actúa como un acelerador para mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

El ejecutivo añadió que la modernización digital también contribuye a construir un Estado más eficiente y competitivo en la región. En particular, destacó el potencial de Panamá para consolidarse como un Hub Digital de las Américas, lo que podría impulsar el desarrollo de la economía digital y atraer nuevas inversiones al país.

Durante el encuentro, el gerente general de Tigo Panamá, Juan José de Dios, subrayó que la conectividad será un elemento central en el desarrollo de las economías modernas.

“No importa dónde estés, a qué te dediques o cuál sea tu institución: todos tenemos un futuro digital”, afirmó.

El ejecutivo explicó que sectores como la educación, la salud, el comercio electrónico y el gobierno digital dependen de redes cada vez más robustas capaces de soportar el crecimiento acelerado del tráfico de datos.

“El consumo de datos no crece de forma lineal, sino exponencial. Cada vez utilizamos más aplicaciones, videos en alta resolución y servicios en tiempo real”, explicó.

En el evento también participó Sebastián González, Director de Productos B2B Millicom, quien resaltó la importancia de construir plataformas tecnológicas robustas que permitan responder a las nuevas demandas del ecosistema digital.

El ejecutivo señaló que el desarrollo digital debe centrarse en las necesidades del ciudadano y en la creación de plataformas seguras, flexibles y resilientes.

“Necesitamos construir una plataforma ágil, flexible, segura y resiliente que permita responder a las necesidades del ciudadano digital”, afirmó.

González también subrayó la importancia de ampliar la red de acceso, fortalecer la ciberseguridad de las transacciones digitales y promover la adopción tecnológica y el desarrollo de talento especializado en el país.

Durante un panel sobre gobernanza digital e inteligencia artificial, expertos señalaron que estas tecnologías ya están generando impactos concretos en la gestión pública.

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Los especialistas también advirtieron que la adopción de estas tecnologías trae nuevos desafíos en materia de ciberseguridad. Según datos presentados durante el encuentro, en Panamá se registraron 4.8 billones de intentos de ciberataque en el último año, lo que subraya la necesidad de fortalecer la protección de los usuarios y de los activos digitales.

En el primer panel participaron como expositores Jorge Saa, country manager de Microsoft en Panamá; Aldo Muñiz, customer engineer de Google y Carlos Alvarado, director de desarrollo de negocios digitales de Tigo Business.

Otro de los paneles abordó el rol de la computación en la nube como habilitador de la transformación digital en el sector público.

Especialistas del ecosistema tecnológico señalaron que la adopción de soluciones cloud permite modernizar plataformas, mejorar la resiliencia de los sistemas y ofrecer servicios más eficientes a los ciudadanos. No obstante, advirtieron que este proceso debe ir acompañado de estrategias claras de gobernanza, formación de talento y marcos regulatorios adecuados.

En ese contexto, se destacó que Panamá cuenta con instrumentos como la Ley 81 de Protección de Datos Personales de Panamá, que establece principios para el manejo responsable de la información y permite avanzar hacia modelos de nube híbrida en el sector público.

Los participantes coincidieron en que, gracias a su posición logística y tecnológica, Panamá tiene el potencial de consolidarse como un hub digital regional, siempre que continúe impulsando inversiones en conectividad, innovación y ciberseguridad.

A su vez, el panel estuvo a cargo de: Giovanni Carpanetti, gerente de soluciones de seguridad para Centroamérica y el Caribe de Microsoft; Fernando Montes, director senior de Estrategia de Crecimiento para Telcos en Latinoamérica para Fortinet y Luis Castaneda, director regional de Exabeam.