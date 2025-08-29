UMECIT y RADIMAGEN firman convenio para fortalecer la formación práctica en salud

La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología -UMECIT- y RADIMAGEN sellaron un convenio de colaboración que impulsará la formación práctica de los estudiantes en el área de la salud, ofreciendo espacios de aprendizaje en entornos reales y fortaleciendo su preparación profesional.

El acuerdo permitirá que los futuros profesionales vivan experiencias de campo que complementen su formación académica, reforzando así su compromiso con el bienestar de los pacientes y con una atención humanizada.

Durante la firma, el Licenciado David Román, Presidente y Representante Legal de RADIMAGEN, destacó el valor de esta alianza:

“Radimagen es una empresa humana, cercana a sus colaboradores y estudiantes. Cada acción que emprendemos junto a UMECIT es un proyecto de amor por la profesión, por los estudiantes y por los pacientes. Este convenio beneficiará directamente a la comunidad, que contará con profesionales mejor capacitados”.

Por su parte, el Rector de UMECIT, Dr. José Alberto Nieto Rojas, subrayó la trascendencia del acuerdo:

“Este convenio busca ofrecer a nuestros estudiantes la mejor formación, impulsando la investigación y la innovación para formar profesionales de excelencia en Panamá”.

El convenio representa un paso firme hacia la integración de la teoría y la práctica, brindando a los estudiantes un entrenamiento que les permitirá comprender la importancia del cuidado y la atención personalizada que requiere cada paciente.

Con esta alianza, UMECIT y RADIMAGEN reafirman su compromiso con una educación de calidad, la innovación en la práctica profesional y el fortalecimiento del servicio ético y humano hacia la sociedad.