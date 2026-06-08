Un puente hacia el futuro

Panamá celebra los 80 años de la República Italiana, en una apuesta por el crecimiento y el intercambio comercial cultural.

En la noche de este martes, la comunidad ítalo-panameña, el honorable cuerpo diplomático e invitados especiales se dieron cita en el prestigioso Club Unión de la Ciudad de Panamá para conmemorar el 80° aniversario de la República Italiana.

La recepción oficial, organizada por la Embajada de Italia en Panamá bajo el liderazgo de Su Excelencia la Embajadora Giuditta Giorgio, se consolidó como un espacio de alto encuentro cultural y una plataforma estratégica para el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambas naciones.

Como eje central de la experiencia, diversos socios de la Cámara compartieron exclusivas degustaciones de sus productos, permitiendo a los asistentes disfrutar de la calidad, tradición y el sello de elegancia que distinguen al Made in Italy.

La velada no solo rindió homenaje a la historia, sino que se transformó en una vitrina viva para sectores de vanguardia en el intercambio bilateral, como el diseño, la tecnología logística y las energías renovables campos donde el know-how italiano impulsa activamente el desarrollo sostenible en Panamá bajo la visión compartida de trabajar “juntos al servicio de la promoción de Italia y de sus excelencias”.

Asimismo, en el marco del 80° aniversario del voto femenino en Italia, el acto resaltó el compromiso continuo del país europeo con la equidad de género y la diplomacia cultural. Con la realización de este magno evento, se reafirma que la relación bilateral trasciende la balanza comercial: es un puente vivo fundamentado en una profunda afinidad cultural, valores compartidos y una sólida visión de futuro.