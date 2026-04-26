Varela Hermanos presenta Seco Herrerano Reposado Cristalino: un nuevo capítulo en la historia del seco

Varela Hermanos, S.A., principal productor de licores en la República de Panamá, presenta una nueva expresión de Seco Herrerano, Reposado Cristalino.

Hace 75 años, la empresa introdujo Seco Herrerano, que con el tiempo se convirtió en un íconode la panameñidad, acompañando a nuestra gente en sus celebraciones, encuentros y hasta en los momentos más sencillos.

El reto fue crear una expresión premium, superior, a partir del mismo destilado de 100% jugo de caña que caracteriza a Seco Herrerano.

Tras un procesomarcado por la curiosidad y la innovación, se eligió la ruta “Reposado Cristalino”, incorporando dos elementos nuevos a la producción de seco: madera y tiempo. Destilado en un sistema de cuatro columnas, el líquido reposa en tinas de roble francés y posteriormente es doble filtrado con carbón.

Luis J. Varela Jr., Presidente y CEO de la empresa, comentó: “El desarrollo de Seco Herrerano Reposado Cristalino fue una aventura fascinante y un reto sin igual. Nos propusimos hacer algo verdaderamente propio, y dimos vida a un producto que expresa, con la mayor elegancia posible, el saborde lo nuestro. La noblezadel roble francésy el tiempo de reposoen tinas de gran formato en Pesé terminaron transformando nuestro destilado de jugo de caña. Me entusiasma que este producto refleje el Panamá de hoy, más cosmopolita, más sofisticado, más conectado con el mundo, pero siempre fiel a su esencia”.

Bajo el lema “La magia del roble. El arte del tiempo”, Seco Herrerano Reposado Cristalino se comercializará en Panamá a un precio de $24 por unidad en tiendas especializadas del país.

Con raíces que se remontan a 1908, Varela Hermanos, S.A. sigue evolucionando, con la innovación como parte natural de su camino.