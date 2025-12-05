Voluntariados desde el Corazón: Transformando Comunidades, Inspirando Futuro

En el marco del Día Internacional del Voluntariado, celebramos con orgullo la pasión y la entrega de nuestros colaboradores. En el último año, más de 1000 voluntarios que, representan el 45% de nuestros colaboradores, han dedicado su tiempo y talento para impulsar acciones que generan un impacto real en las comunidades y contribuyen al bienestar sostenible.

Nuestros voluntarios participaron en la reforestación de 5 hectáreas en 4 áreas protegidas, la implementación de 2 sistemas de cosecha de agua de lluvia en escuelas de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, así como en la capacitación de más de 4,000 personas en temas de educación financiera y transferencia de conocimiento.

Más de 5000 horas se dedicaron a programas que impulsan la educación, la inclusión y la conservación ambiental, porque cuando se actúa desde el corazón, el impacto trasciende generaciones.

“Para Banistmo el voluntariado es más que una acción, es un acto de compromiso y solidaridad que nace del deseo genuino de contribuir a construir un mundo más justo, inclusivo y sostenible. Cada hora dedicada, cada proyecto realizado y cada persona impactada son pasos hacia una sociedad más equitativa,” destacó Aimeé Sentmat de Grimaldo, nuestra presidente ejecutiva.

Cada acción refleja nuestro propósito de promover el desarrollo sostenible para el bienestar de todos, porque detrás de cada árbol plantado, cada taller impartido y cada mano extendida, hay un compromiso genuino con la equidad y con el futuro.

Nuestros voluntarios trabajan desde tres frentes que laten con fuerza:

Impulsar sueños y oportunidades: Con el fortalecimiento de la competitividad del tejido productivo de PYMES y emprendimientos que son el motor de muchas familias.

Construcción de ciudades y comunidades más sostenibles, promoviendo movilidad responsable, acceso a vivienda digna y cuidado del planeta.

Inclusión financiera, llevando educación y herramientas para que mujeres y jóvenes tomen decisiones que cambian vidas.

Creemos en la fuerza del voluntariado y en el poder de las manos que se unen para transformar el presente y construir un futuro mejor.