Ya comenzó el Festival de Belleza Arrocha, que se extenderá del 6 al 16 de agosto en todas las tiendas Arrocha a nivel nacional

Con Beauty Unlocked Party, Arrocha dio inicio oficialmente a una nueva edición de su tradicional Festival de Belleza, una temporada que reafirma su liderazgo como el destino de la belleza en Panamá y que este año reúne una amplia oferta de marcas, experiencias y novedades para sus clientes.

El evento reunió a clientes del programa de lealtad Para Ti, representantes de medios de comunicación, creadores de contenido, aliados estratégicos y marcas invitadas para presentar las principales novedades del festival.

“Decidimos celebrar el inicio de nuestro Festival de Belleza con Beauty Unlocked Party porque creemos que la belleza también se celebra. Quisimos abrir esta temporada con una celebración que reuniera a clientes, marcas, aliados y amigos de Arrocha, porque al final la belleza es eso: la felicidad que se ve y que se siente”, Flor Núñez, Head of Marketing de Arrocha.

El Festival propone experiencias, asesorías personalizadas, expertos, demostraciones, cabinas de belleza, lanzamientos y el tradicional Circuito de Belleza, con propuestas para explorar las últimas tendencias en maquillaje, skincare, fragancias, haircare y accesorios.

Entre las novedades que llegan para esta edición están Moncho Moreno, reconocida marca española de cuidado profesional del cabello que llega por primera vez a Panamá, y Eonis, nueva línea exclusiva de secadores y herramientas profesionales para el estilizado del cabello.

Previous Next

Durante el Festival, los clientes también podrán seguir acumulando sellos para participar en la promoción “Me Voy de Viaje a Madrid”, que premiará a dos ganadores con una experiencia exclusiva.

El Festival ya comenzó y la invitación es a descubrirlo. Porque entre tantas novedades, lanzamientos y experiencias, probablemente haya más de una razón para pensar: “Necesito volver”.

Para conocer las actividades y novedades, visite las tiendas Arrocha a nivel nacional y siga sus redes sociales oficiales @farmarrocha y sitio arrocha.com, viaje.arrocha.com.

Arrocha, algo nuevo para ti siempre.