En noviembre presentarán el nuevo disco de Justin Bieber

MADRID/NUEVA YORK (DPA). -El ídolo musical adolescente Justin Bieber lanzará el 1 de noviembre en todo el mundo su nuevo disco, Under The Mistletoe (Bajo el muérdago).



El álbum tendrá 12 temas y el cantante pop canadiense contará con la colaboración de Mariah Carey, su mentor y padrino Usher, Boyz II Men y Busta Rhymes.



Según la revista musical NME, Bieber y Carey cantarán a dúo el villancico Al I Want For Christmas Is You. En su Twitter, el joven aseguró que "podrá cantar con una de las mejores voces una de las mejores canciones de Navidad".



El nuevo trabajo de Bieber se presentará en dos formatos: habrá un CD con doce canciones y un pack CD+DVD. Éste incluirá tres canciones extras, 25 minutos de imágenes inéditas de backstage y un videoclip del tema Pray.



El primer single del álbum de la estrella de 17 años se llamará Mistletoe.