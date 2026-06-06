100 años del primer Congreso Interamericano de Mujeres

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La educadora Esther Neira de Calvo y la profesora Gumersinda Páez fueron las primeras diputadas de la nación en el año de 1945, después de una larga lucha por la participación femenina en la política, que no solo buscaba el sufragio femenino, sino también la igualdad de condiciones en todos los ámbitos.

Pero, la llegada de estas insignes ciudadanas vino gestada años antes, con el movimiento feminista Renovación, que se formó con líderes femeninas tales como: Sara Sotillo, Enriqueta Morales, Sara Barrera, Rosa Navas y Elida Campodónico, y que fue liderizado por la primera abogada en ejercicio de Panamá, Clara González, quien fundó el llamado Partido Nacional Feminista (PNF) en 1923. Las mujeres panameñas debemos mucho a estas pioneras, que lucharon por la igualdad de condiciones, y posicionaron a las mujeres de nuestro país en igualdad ante la ley.

El primer congreso interamericano de mujeres se celebró del 17 al 25 de junio de 1926 en la Ciudad de Panamá, en paralelo al Congreso Bolivariano. Contó con la participación de 60 delegadas de 11 países entre ellas 23 panameñas, 19 estadounidenses de la Zona del Canal y 16 delegadas de países americanos, quienes también estaban luchando por la igualdad de condiciones de la mujer.

El objetivo del congreso fue impulsar la educación, los derechos civiles y el liderazgo femenino en América. Una de sus oradoras destacadas fue, precisamente, Clara González, quien disertó sobre la lucha de la igualdad femenina en su ponencia “La mujer latinoamericana en la conquista de sus derechos” en la que abogó tanto por el sufragio femenino, la igualdad legal, la capacidad ciudadana y la organización regional de las mujeres. Este documento debiera ser de estudio obligatorio para todas las estudiantes de este país, quienes desconocen que los derechos de los que ahora gozamos no fueron gratuitos, y costaron incluso la privación de la libertad de mujeres como Marta Matamoros, obrera y luchadora incansable, a quien debemos el fuero de maternidad y las vacaciones.

Al cumplirse 100 años de este congreso me cuestiono acerca de la situación actual de la mujer panameña y su participación en la política, desde lo amplio de este concepto. Vemos con agrado a muchas mujeres ocupando puestos de poder, con la oportunidad de tomar decisiones tanto para la Nación como para nuestro colectivo, que sigue siendo vulnerado y violentado cada día. Pero la brecha de igualdades sigue siendo grande, y en muchas áreas difícil de superar.

¿Qué dirían Clara González y sus compañeras congresistas si pudieran ver el devenir actual de la mujer panameña? Probablemente que aún falta mucho camino que recorrer.

Nuestro reto no es solo político o legal, sino cultural y social. Desmontar el machismo en la política, y en todos los ámbitos de la realidad femenina, es una tarea colectiva, que necesita del apoyo de todos los sectores, pero en mayor medida de aquellos que tienen en su poder hacer los cambios. Directivas, CEO, Administradoras, Diputadas o Ministras, todas tienen que aportar.

Honramos a quienes nos abrieron el camino; a todas esas mujeres luchadoras que nos dieron voz hace 100 años. Y para honrarlas seguiremos luchando por la igualdad de la mujer.

La autora es psicóloga clínica.