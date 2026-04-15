Panamá, 15 de abril del 2026

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    Registro Civil

    150 años garantizando derechos con cada inscripción

    Francisco Zaldívar Salabarría
    150 años garantizando derechos con cada inscripción
    Tribunal Electoral.

    Cada 15 de abril se conmemora la creación de una institución que no hace ruido, pero sostiene la vida entera de la República: el Registro Civil, ese lugar donde Panamá reconoce oficialmente a sus ciudadanos y protege sus derechos desde el primer día.

    Hay instituciones que hablan fuerte y otras que trabajan en silencio. El Registro Civil pertenece a las segundas. No genera emociones ni barullo alguno, pero pocas tienen una presencia tan profunda y permanente en la vida del ser humano.

    Hace ciento doce años, un jurista visionario, Belisario Porras (1856–1942), nos dio la piedra angular para la prueba y protección de una gran gama de derechos a través de las inscripciones registrales. Desde entonces, los hechos más importantes de la existencia humana deben constar con certeza pública: nacer, casarse, reconocer hijos, cambiar el estado civil, morir. No era un simple trámite. Era una forma de ordenar la convivencia y darle seguridad jurídica a una nación joven que comenzaba a construir sus instituciones.

    Detrás de cada inscripción hay mucho más que tinta, sellos o sistemas informáticos. Hay una vida que entra en el ámbito de la protección legal. Cuando un recién nacido queda inscrito, no solo recibe un nombre: obtiene identidad, acceso futuro a salud, educación, documentos oficiales y reconocimiento pleno. En términos sencillos, empieza a existir también para el Estado de derecho.

    Hoy, el Tribunal Electoral, en virtud del Registro Civil, es la entidad depositaria y guardiana de la nacionalidad panameña, vía inscripción. En sus archivos se custodia la prueba legal de la existencia de las personas. Su función no se limita a los nacionales. También brinda certeza jurídica a extranjeros que la ley determine y a quienes forman hogares, trabajan, invierten y desarrollan su vida entre nosotros. La ley necesita hechos ciertos, y el Registro Civil los resguarda.

    Una mala inscripción puede convertirse en una cadena de obstáculos. Un nombre errado, una fecha equivocada, una filiación incompleta o un dato omitido pueden afectar trámites, estudios, herencias, pensiones, procesos migratorios y un sinfín de situaciones caóticas. En cambio, una inscripción correcta y oportuna abre puertas y evita conflictos. Muchas veces la defensa de los derechos comienza allí, en una ventanilla atendida con responsabilidad o en un sistema que registra bien los datos.

    El Registro Civil nos acompaña durante todo el camino. Está cuando unos padres inscriben emocionados a su hijo (y cuando no). Está cuando una pareja formaliza su unión y proyecta una vida en común. Está cuando se reconoce legalmente a un hijo, de forma voluntaria o no, para establecer vínculos familiares. Está cuando una defunción debe registrarse con respeto y certeza. Y sigue presente después: en sucesiones, pensiones, particiones de bienes, estadísticas públicas y decisiones de política social.

    También hay beneficios menos visibles, pero igual de importantes. Gracias a registros confiables, el país puede planificar para atender necesidades territoriales y diseñar mejores políticas. Donde hay buenos datos, hay mejores decisiones.

    Hoy los desafíos son otros: modernización tecnológica, protección de datos personales, cobertura en áreas apartadas, trámites más ágiles, accesibles y una atención más humana, personalizada y efectiva.

    Celebrar al Registro Civil no es mirar al pasado con nostalgia. Es reconocer una institución que sigue siendo indispensable para el desarrollo del país. Feliz cumpleaños y bendiciones a su poderoso dinamo: el recurso humano.

    El autor es asesor en el Tribual Electoral y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

    Francisco Zaldívar Salabarría


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