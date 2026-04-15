150 años garantizando derechos con cada inscripción

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada 15 de abril se conmemora la creación de una institución que no hace ruido, pero sostiene la vida entera de la República: el Registro Civil, ese lugar donde Panamá reconoce oficialmente a sus ciudadanos y protege sus derechos desde el primer día.

Hay instituciones que hablan fuerte y otras que trabajan en silencio. El Registro Civil pertenece a las segundas. No genera emociones ni barullo alguno, pero pocas tienen una presencia tan profunda y permanente en la vida del ser humano.

Hace ciento doce años, un jurista visionario, Belisario Porras (1856–1942), nos dio la piedra angular para la prueba y protección de una gran gama de derechos a través de las inscripciones registrales. Desde entonces, los hechos más importantes de la existencia humana deben constar con certeza pública: nacer, casarse, reconocer hijos, cambiar el estado civil, morir. No era un simple trámite. Era una forma de ordenar la convivencia y darle seguridad jurídica a una nación joven que comenzaba a construir sus instituciones.

Detrás de cada inscripción hay mucho más que tinta, sellos o sistemas informáticos. Hay una vida que entra en el ámbito de la protección legal. Cuando un recién nacido queda inscrito, no solo recibe un nombre: obtiene identidad, acceso futuro a salud, educación, documentos oficiales y reconocimiento pleno. En términos sencillos, empieza a existir también para el Estado de derecho.

Hoy, el Tribunal Electoral, en virtud del Registro Civil, es la entidad depositaria y guardiana de la nacionalidad panameña, vía inscripción. En sus archivos se custodia la prueba legal de la existencia de las personas. Su función no se limita a los nacionales. También brinda certeza jurídica a extranjeros que la ley determine y a quienes forman hogares, trabajan, invierten y desarrollan su vida entre nosotros. La ley necesita hechos ciertos, y el Registro Civil los resguarda.

Una mala inscripción puede convertirse en una cadena de obstáculos. Un nombre errado, una fecha equivocada, una filiación incompleta o un dato omitido pueden afectar trámites, estudios, herencias, pensiones, procesos migratorios y un sinfín de situaciones caóticas. En cambio, una inscripción correcta y oportuna abre puertas y evita conflictos. Muchas veces la defensa de los derechos comienza allí, en una ventanilla atendida con responsabilidad o en un sistema que registra bien los datos.

El Registro Civil nos acompaña durante todo el camino. Está cuando unos padres inscriben emocionados a su hijo (y cuando no). Está cuando una pareja formaliza su unión y proyecta una vida en común. Está cuando se reconoce legalmente a un hijo, de forma voluntaria o no, para establecer vínculos familiares. Está cuando una defunción debe registrarse con respeto y certeza. Y sigue presente después: en sucesiones, pensiones, particiones de bienes, estadísticas públicas y decisiones de política social.

También hay beneficios menos visibles, pero igual de importantes. Gracias a registros confiables, el país puede planificar para atender necesidades territoriales y diseñar mejores políticas. Donde hay buenos datos, hay mejores decisiones.

Hoy los desafíos son otros: modernización tecnológica, protección de datos personales, cobertura en áreas apartadas, trámites más ágiles, accesibles y una atención más humana, personalizada y efectiva.

Celebrar al Registro Civil no es mirar al pasado con nostalgia. Es reconocer una institución que sigue siendo indispensable para el desarrollo del país. Feliz cumpleaños y bendiciones a su poderoso dinamo: el recurso humano.

El autor es asesor en el Tribual Electoral y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.