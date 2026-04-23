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Estados Unidos conmemora un aniversario y asiste a una autopsia en vida. Al cumplirse el próximo 4 de julio 250 años desde que un grupo de ilustrados desafiara la divinidad de los reyes para fundar una nación sobre la arquitectura de la razón, el experimento ha mutado en una patología de poder. El legado que pretendió ser un faro democrático se desmorona por la erosión de sus propios cimientos. El éxito basal de 1776 fue la invención del ciudadano con derechos inalienables, modelo que permitió una expansión interna sin precedentes bajo la premisa del contrato social de Locke. En este cuarto de milenio, ese legado es pisoteado por una autocratización acelerada. El sistema de pesos y contrapesos ha sido cooptado por un hiperpresidencialismo que ha transformado las instituciones en cascarones vacíos habitados por la voluntad de un solo hombre.

En una población bajo estrés crónico y condicionada por algoritmos de odio, el miedo ha sustituido a la ley. El adversario político es ahora un enemigo existencial. Esta involución transforma el debate en combate, mientras el ciudadano, agobiado por la desigualdad económica y sedado por un pan y circo digital, intercambia su vigilancia por la promesa de orden y venganza. Esta degradación doméstica coexiste con una paradoja brutal que define la esquizofrenia moral de la potencia actual: el despliegue simultáneo de la máxima inteligencia técnica y la mayor degradación ética.

Habita Estados Unidos hoy el espacio entre la gloria y la barbarie. Mientras sus laboratorios perfeccionan la tecnología para resituar al ser humano en la órbita de la Luna —celebración del pináculo del ingenio y la exploración—, su política exterior ejecuta una doctrina de deshumanización. La bitácora de crímenes de guerra, las invasiones ilegales basadas en el engaño sistémico y la amenaza explícita de destruir centros culturales y cunas de la civilización revelan un desprecio absoluto por el derecho internacional. Colisión entre el Apolo y el Leviatán. La estructura que permite la precisión milimétrica de un acoplamiento espacial coordina el borrado de infraestructuras civiles en Oriente Medio. La ciencia dejó de ser un fin humanista para convertirse en el barniz de prestigio de un imperio que ha sustituido la diplomacia por la represalia agresiva.

Fuera de sus fronteras, el cuadro es de una injerencia crónica. Washington utiliza la democracia como caballo de Troya, una metástasis del excepcionalismo moral que patrulla el planeta mientras subvierte soberanías y erosiona la herencia del derecho internacional. De Vietnam e Irak a los conflictos proxy actuales, el complejo militar-industrial evade el escrutinio soberano. La dualidad de democracia interna y tiranía externa ha terminado por colapsar; no se puede exportar destrucción sin que el veneno infecte el propio tejido social. El brazo ejecutor doméstico emplea hoy tácticas de control que evidencian que el autoritarismo sembrado en el extranjero es reimportado a casa.

La admisión de la dictadura como sentido común en foros globales es el epitafio del experimento. El sujeto racional de la Ilustración ha sido sustituido por un individuo tribal. Balcanización del poder y degradación del estatus de faro a advertencia. El gigante seguirá existiendo, pero su legado ya no es inspiración, sino el recuerdo de una estructura jurídica que no pudo sobrevivir a una sociedad que olvidó que la libertad requiere vigilancia frente a sus propios miedos.

Imagen provisional de cierre: una cápsula plateada orbitando el reverso lunar frente al humo negro de civilizaciones milenarias amenazadas: el genio y la barbarie unidos en el acta de defunción.

El autor es periodista y filólogo.