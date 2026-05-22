75 años de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá

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El 21 de mayo se cumplieron 75 años de la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. La institución se encamina así hacia sus bodas de diamante como la primera facultad de medicina del país, manteniéndose desde entonces en el liderazgo de la formación médica y de otras disciplinas de la salud.

Su trayectoria se inicia en mayo de 1950 con la creación de la Escuela de Medicina, que ofrecía un programa de premedicina, bajo el liderazgo del profesor Alejandro Méndez Pereira como primer decano. El 6 de junio de ese mismo año se fundó la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá (AEMP).

En 1954 se constituyó formalmente la Facultad de Medicina, ya con edificio propio y con el Hospital Santo Tomás como centro de rotaciones clínicas. El doctor Jaime de la Guardia fungió como su primer decano y poco después fue elevado al cargo de rector de la Universidad de Panamá. El 18 de febrero de 1955 se graduó la primera promoción de 22 médicos y se creó el Capítulo de Honor Sigma Lambda, que distingue a los estudiantes con los promedios más altos.

En 1969 se aprobó un nuevo plan de estudios, la matrícula aumentó de 30 a 60 estudiantes y se incorporó el Hospital General de la Caja de Seguro Social como centro de enseñanza. En 1974 volvió a reformarse el plan de estudios, eliminándose la premedicina y elevándose la matrícula a 140 estudiantes por semestre. Seis años después se publicó el primer número de la Revista Médico Científica de la AEMP.

En 1981, el doctor Ceferino Sánchez, entonces decano de Medicina, se convirtió en rector de la Universidad de Panamá. Posteriormente surgieron nuevas escuelas y programas académicos dentro de la Facultad: en 1986, Tecnología Médica; en 1987, el posgrado en Salud Pública; en 1996, el técnico en urgencias médicas y la licenciatura en Nutrición; en 2008, Salud Ocupacional; y en 2024, la licenciatura en Radiología. Entre 1994 y 1997, la Facultad desempeñó además un papel clave en la creación de las residencias universitarias, cuyo continuo desarrollo ha fortalecido la medicina nacional.

Esta síntesis resulta insuficiente para describir tantos hechos, anécdotas y grandes maestros que han marcado siete décadas de historia de la Facultad de Medicina. Actualmente cuenta con 1,112 estudiantes de pregrado y ha tenido 15 decanos. Con satisfacción puede afirmarse que la mayoría de los médicos en ejercicio en Panamá son egresados de sus aulas.

El autor es director del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.