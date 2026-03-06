8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Exclusivo Suscriptores

Este año ONU Mujeres ha escogido como lema “Derechos, Justicia y Acción, por y para todas las mujeres y niñas”, para una fecha que viene conmemorándose desde hace casi dos siglos, cuando fue propuesta en los albores del siglo XX para reconocer la participación de las mujeres en la sociedad como mujeres trabajadoras. Sin embargo, visualizar los aportes de las mujeres es un proceso constantemente puesto a prueba.

Hoy, a nivel global y de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, contamos con el 64% de los derechos jurídicos, y la brecha salarial está aproximadamente en un 20%. Desempeñamos el trabajo del cuidado, en promedio dos veces más como trabajo no remunerado. Estamos representadas en la participación política con sólo un 27%, y ni qué decir en la violencia de género que ronda alrededor del mundo en unas 140 mil mujeres y niñas asesinadas por un familiar o pareja.

Panamá forma parte de esta conmemoración. Aunque según ONU Mujeres, el país ha desarrollado un 88% de los marcos legales para lograr la igualdad formal de oportunidades y la justicia para las mujeres y niñas, aún persisten la discriminación, las brechas y desigualdades. Esto nos lleva a que no basta con estar en la ley: hay que garantizar el cumplimiento, el acceso y la reparación. El Estado tiene esta deuda pendiente con y por las mujeres y niñas. La acción es una parte vital para el logro de la igualdad mediante políticas para la transformación cultural que eliminen la desigualdad, apoyándose en la equidad como herramienta de corrección de brechas.

Se han hecho esfuerzos por cumplir con los convenios nacionales e internacionales, pero debemos exigir mayor esfuerzo para la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y niñas. Quedarnos en el debate de los conceptos no nos permite avanzar. La cuestión no es si la igualdad debe existir. Somos ciudadanas y, por tanto, tenemos el derecho a contar con justicia y con políticas públicas que velen por el éxito en el acceso a todos los espacios donde aún persisten estas desigualdades. No celebramos un día: conmemoramos las luchas de muchas mujeres que han permitido transformar las realidades para que se cumplan nuestros derechos en todas las esferas de la vida social.

La autora es economista e investigadora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá/para Ciencia en Panamá.