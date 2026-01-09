9 de enero: memoria histórica y compromiso ciudadano

Exclusivo Suscriptores

Cada 9 de enero, Panamá recuerda un episodio crucial de su historia contemporánea. En 1964, un grupo de estudiantes panameños izó la bandera nacional en la entonces Balboa High School, ubicada en la antigua Zona del Canal. Este acto cívico, sencillo en apariencia pero cargado de significado, buscaba afirmar la soberanía y la dignidad nacional en un territorio aún marcado por la presencia estadounidense. La acción de aquellos jóvenes, motivada por el deseo de que la bandera panameña fuera reconocida y respetada, desató una revuelta que se convirtió en símbolo de resistencia y orgullo patrio, dejando una profunda huella en la conciencia colectiva del país.

Lo ocurrido aquel día no fue solo un conflicto estudiantil; fue la manifestación de un sentimiento nacional que reclamaba respeto, identidad y justicia. La valentía de esos estudiantes, dispuestos a enfrentar la adversidad por el reconocimiento de la bandera y, con ello, de la soberanía nacional, marcó un antes y un después en la historia de Panamá. Sus acciones trascendieron el ámbito escolar y se convirtieron en un recordatorio de que la defensa de la identidad y la dignidad exige compromiso y determinación.

Han pasado 62 años desde aquel momento, y la historia de Panamá ha estado marcada por profundos cambios políticos y sociales. El país atravesó una dictadura militar que limitó las libertades fundamentales, seguida de gobiernos democráticos que han logrado avances significativos, pero que también han enfrentado desafíos persistentes, particularmente en materia de justicia y rendición de cuentas. La corrupción y la impunidad han sido problemas recurrentes que han debilitado las instituciones, erosionado la confianza ciudadana y afectado la calidad de vida de los panameños. Estos desafíos subrayan la necesidad de aprender de los errores del pasado y de fortalecer un sistema institucional que garantice que la ley y la justicia sean iguales para todos.

Panamá enfrenta hoy un momento histórico de gran relevancia: el proceso de alfabetización cívica vinculado a la elaboración de una nueva Constitución. Se trata de una invitación a formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el bienestar común. Es una oportunidad para reflexionar sobre la estructura del Estado, corregir conflictos de interés, crear incentivos adecuados y participar activamente en la construcción de un país más justo y equitativo.

El 9 de enero nos recuerda que la soberanía y la dignidad nacional no se sostienen únicamente con símbolos, banderas o monumentos. Requieren ciudadanos activos, conscientes de su papel en la sociedad, dispuestos a defender un sistema que funcione para todos. La verdadera independencia no se construye solo con gestos patrióticos, sino con acciones concretas que promuevan la justicia, combatan la corrupción y reduzcan la impunidad. Cada generación tiene la responsabilidad de preservar y fortalecer estos valores para que no se diluyan frente a la indiferencia o la injusticia.

Recordar aquel día histórico no es solo un acto de memoria; es un llamado a la acción. Luchar contra la corrupción, exigir rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y consolidar una democracia efectiva son desafíos que nos conciernen a todos. La historia del 9 de enero nos convoca a ser protagonistas de un presente activo, donde la ciudadanía deje de ser espectadora y se convierta en motor de cambio. La libertad, la prosperidad y la justicia que anhelamos solo pueden alcanzarse si cada ciudadano asume un papel activo y responsable en la construcción del país.

Los estudiantes de 1964 nos enseñaron que la dignidad se defiende con convicción y valentía. Hoy, esa lección sigue vigente como una invitación a reflexionar sobre el país que deseamos construir: una nación libre de corrupción e impunidad. Alcanzar ese ideal exige compromiso ciudadano, vigilancia cívica y disposición a informarnos y participar en los cambios necesarios, incluida la construcción de una nueva Constitución, para que los valores de justicia, igualdad y libertad por los que ellos lucharon se consoliden en la sociedad que todos aspiramos a construir.

La autora es arquitecta.