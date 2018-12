Abre tu corazón a la JMJ

Con el anuncio y la próxima llegada de la jornada mundial de la juventud, me ha tocado escuchar las cosas más disparatadas y negativas, y lo que más me llama la atención es que muchas veces esos comentarios vienen de personas que dicen ser católicas. Los comentarios van desde que va a ser un desastre, que el país va a colapsar, que no quieren estar aquí y se van a ir, aunque sea para el interior del país; obviamente, si no van a estar en la ciudad, la posibilidad de hospedar a un peregrino ¡jamás pasó por su mente! He escuchado callada, sintiendo un poco de vergüenza y pesar de que estos hermanos católicos piensen de esa manera. Pienso que no todos los días tenemos el privilegio de recibir en nuestro país al santo padre y no a cualquiera, al papa Francisco, a quien considero uno de los más dignos representantes de Pedro en la tierra, por su carisma, por su humildad y el amor que transmite con su sola presencia. La verdad, solo pensar que va a pisar nuestro suelo patrio me llena de orgullo y me emociona. Como católica, no podría pensar en ningún mejor lugar para estar que aquí en nuestra ciudad y recibir, aunque sea de lejos, su bendición, y sobre todo, aportar mi granito de arena abriendo las puertas de mi casa a jóvenes que vienen de distintas partes del mundo. ¿Cuántos países no hubieran querido tener este privilegio? ¡Nosotros lo conseguimos!… ¿Por qué dudamos de que podemos hacerlo bien? Somos panameños y sabemos hacer las cosas bien cuando nos organizamos y con actitud positiva trabajamos para lograr nuestras metas.

En días pasados, escuchaba a monseñor Ulloa en la televisión informando los últimos avances y motivando a abrir nuestros corazones y nuestras casas a esta actividad. Los detractores de esta actividad, muchos ateos, personas de otras religiones e inclusive católicos que tratan de justificar, con las razones más extrañas, el no ofrecer un pequeño espacio en su casa, han hecho un buen trabajo y, aunque la cantidad de hospedajes necesarios es considerablemente más bajo del que se pensó originalmente, increíblemente en un país, cuyo 80% de la población se dice que es católica, no se ha completado la cantidad de hospedajes necesarios. ¡De verdad, no lo entiendo!

Tal vez tiene que ver con el hecho de que algunos detractores de la actividad son comunicadores sociales, con accesos a plataformas que les han permitido tener un alcance masivo.

He escuchado comentarios de muy mal gusto e irrespetuosos hacia las máximas autoridades de la Iglesia y del país, y no es correcto que utilice el poder que les da el estar frente a un micrófono para hacer mofa de otras religiones y de sus máximas figuras. Si más adelante los evangélicos desean hacer un evento con una magnitud similar a esta, bienvenidos sean. Ambos somos cristianos y amamos al mismo Dios.

La verdad, no puedo pensar que un evento que se está haciendo en honor de un Dios tan maravilloso, amoroso y tan perfecto resulte en algo menos que bueno para el país, y no importa qué religión lo organice, cualquier incomodidad que este evento traiga es nada cuando lo pongo en una balanza.

Obviamente, esta reflexión no va dirigida a los no católicos y ateos que están convencidos, y han hecho una buena labor promoviendo su negatividad y su argumento; tiene como objetivo hacer reflexionar a hermanos católicos que lamentablemente han abierto sus oídos y sus corazones a la apatía, al miedo y a la negatividad, aún están a tiempo de unirse, de hacer de la JMJ una gran fiesta.

Todos podemos participar de una manera u otra, es muy poco lo que se nos pide y habrá distintas oportunidades de poder ver y escuchar al santo padre. ¡Por favor, no te lo pierdas!

La autora es publicista