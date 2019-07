Aclaración sobre noticia del INAC

Señora Rita Vásquez

Directora - Diario La Prensa

Av. 12 de Octubre

Ciudad de Panamá

Estimada Señora Directora Vásquez,

Por medio de la presente solicito se realice una fe de errata al artículo publicado en La Prensa el día 6 de junio 201 9, titulado Panamá falla en inscripción de sitio · histórico ante Unesco. La publicación contiene algunos errores técnicos.

TÍTULO. Panamá falla en inscripción de sitio histórico ante Unesco.

El título asevera una decisión en firme adoptada y utiliza el término de “falla”, además de confirmar la “no inscripción” del sitio.

Para Icomos y Unesco, una falla en la inscripción significa el rechazo de esta. Un rechazo de inscripción sucede solo cuando la propuesta no tiene ninguna oportunidad de ser inscrita por lo débil de su planteamiento. En este caso, la inscripción ha sido “aplazada”, reconociendo el potencial de la propuesta y la posibilidad de la demostración de su valor universal excepcional.

Debe decir: “Panamá aplaza su inscripción de sitio histórico ante Unesco”.

“Unesco aplaza inscripción de sitio histórico de Panamá”.

Primer párrafo.

"El Comité de Patrimonio Mundial de la Or ganización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco , por sus siglas en inglés) no inscribirá en la reconocida lista del patrimonio mundial a la Ruta Colonial Transístmica de Panamá”.

Se utiliza el término de “no inscripción”, cuando en realidad el borrador de decisión de Icomos propone “apla zar” evaluación de la propuesta hasta el año 2022.

Esto es una recomendación realizada por Icomos en su informe, y la decisión final del Comité de Patrimonio Mundial se tomará en la 43º reunión, que se llevará a cabo este año entre el 30 de junio y el 1 de julio.

Debe decir: “Icomos propone al Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco , por sus siglas en inglés) aplazar la inscripción en la reconocida lista del patrimonio mundial a la Ruta Colonial Transístmica de Panamá”.

Cuarto párrafo.

"La Ruta Colonial Transístmica de Panamá está conformada por un conjunto de sitios relacionados entre sí por su valor cultural e histórico. Estos son: el sitio arqueológico de Panamá Vie jo, las fortificaciones de la costa caribeña de Panamá (Portobelo y San Lorenzo ), el Camino Real, el Camino de Cruces y el Salón Bolívar o Salón del C ongreso Anfictiónico de Panamá de 1826, junto con el Casco Antiguo en San Felipe”.

En el cuarto párrafo, se menciona erróneamente al Salón Bolívar como uno de los componentes que integran la Ruta Colonial Transístmica de Panamá.

El Salón Bolívar se menciona actualmente en la inscripción del Distrito Histórico de Panamá (bajo el criterio VI de Unesco). Su valor radica en que fue allí donde se llevó a cabo el Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1826.

Cronológicamente, el evento no corresponde al período colonial ni al enfoque de esta nueva propuesta .

El Salón Bolívar seguirá aportando a la historia del Distrito Histórico de Panamá, pero no desde esta nominación.

Icomos recomendó desde los comienzos del planteamiento de la propuesta de la Ruta Colonial Transístmica de Panamá , y en varias ocasiones, que el Salón Bolívar no fuera incluido, ya que debilitaría el expediente. Esto no quiere decir que el Salón Bolívar no tenga importancia, simplemente para Icomos no tiene la suficiente relevancia desde el punto de vista del planteamiento de la nueva propiedad. El Estado parte reconoció lo establecido por el organismo y acató esta recomendación.

Debe decir: “La Ruta Colonial Transístmica de Panamá está conformada por un conjunto de sitios relacionados entre sí por su valor cultural e histórico. Estos son: el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, las fortificaciones de la costa caribeña de Panamá (Portobelo y San Lorenz o), el Camino Real y el Camino de Cruces”.

Noveno párrafo.

El INAC detalló ayer que la propuesta de la Ruta Colonial inicialmente fue rechazada en 2015, pero ahora se ha recomendado un “aplazamiento” hasta 2022, año en el que el país deberá haber completado una serie de tareas tras recomendaciones hechas por técnicos y expertos de Unesco.

En el año 2015 Unesco rechazó la propuesta presentada por Panamá. Dicha propuesta no era la Ruta Colonial Transístmica de Panamá, en aquella ocasión se trataba de “Cambios significativos en los límites del Casco Antiguo”. Al haberse rechazado esta propuesta, el Estado parte tuvo que optar por otra de las dos opciones solicitadas por Unesco para que el sitio no fuera sacado de la lista a raíz de la afectación ocasionada por la cinta costera 3.

Panamá presenta una nominación totalmente diferente en 2017: La Ruta Colonial Transístmica de Panamá, aprobada como propuesta del Estado parte al más alto nivel. Sobre esta última es que Icomos ha recomendado, en su borrador, el aplazamiento de la evaluación hasta 2022

Debe decir: “El INAC detalló ayer que ante la decisión del Comité de Patrimonio Mundial de no inscribir y rechazar la propuesta de modificación de límites presentada en 2015 por considerarla no significativa; Panamá presenta una nominación totalmente diferente en 20 17: La Ruta Colonial Transístmica de Panamá, aprobada como propuesta del Estado parte al más alto nivel. Ahora se ha recomendado un “aplazamiento” hasta 2022, año en el que el país deberá haber completado una serie de tareas tras recomendaciones hechas por técnicos y expertos de Unesco.

Sin más por el momento, me suscribo de usted.

Linette Montenegro

Directora Nacional de Patrimonio Histórico encargada