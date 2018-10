Agua, tierra y patria unidas hacen magia

Para los capitalinos es tan común pasar por la bahía de Panamá y observar el mar que les rodea, así como deleitarse del amanecer, ver el resplandor del sol en el agua, sentir la brisa en sus rostros como también el poder observar el hermoso Canal.

Esta obra majestuosa que desde su construcción reunió a cientos de hombres de diferentes nacionalidades, quienes ahora forman parte de la historia panameña, sigue siendo punto de interés, pues es visitado a diario por muchas personas que han leído de su historia e importancia.

Esta obra puede ser recorrida en una travesía parcial o si lo desea una travesía total, es el único espacio sobre la tierra que es capaz de ofrecerle la oportunidad de pasar de un mar a otro y observar cómo sucede. Las compuertas de las esclusas se cierran y el agua comienza a subir y eleva a las barcos y en ese momento ocurre algo mágico.

En la embarcación que transportaba tanto a los nacionales como a los visitantes se pudo observar a las personas cómo sonreían y cómo se compartió este momento mágico. Le llamo así porque para mí fue magia, el orgullo de ser panameña y de estar rodeada de tantas personas que vienen a visitarnos y que hacen esta travesía; vale la pena vivirla una y otra vez.

Sí, durante la travesía tienes la oportunidad de encontrarte con otras embarcaciones, se pueden observar banderas de diferentes países, pero siempre estará presente la nuestra, hermosa y ondeante; la vegetación, las aves y el saludo espontáneo que se genera de embarcación en embarcación que hará que la alegría flote en el ambiente.

Si aún no has realizado este tour y curiosamente ya tienes selfis en otros lugares del mundo, te invito a que como panameño lo hagas para que puedas sentir lo que describo.

A mis colegas docentes, los exhorto a que compartan esta experiencia con sus estudiantes, les aseguro que será un recuerdo de por vida y así se podrá comenzar a retomar nuestro sentir de panameño y apreciar las bondades y maravillas que nos ofrece este hermoso pedacito de tierra.

Para el año 2019, se estarán celebrando 500 años como ciudad. ¡Qué mejor regalo para nuestra familia y para nuestra patria que valorar lo que tenemos y hacer que nuestros seres queridos, estudiantes y amigos tengan la oportunidad de experimentar el orgullo de nuestro Canal!

Luego de esto me surgió una interrogante, ¿por qué no realicé esta travesía antes? Bueno, ahora no importa el porqué, simplemente quiero invitarles a que en la lista de cosas pendientes por hacer, agreguen esta actividad, inviertan un tiempo, compártanlo y disfrútenlo con quienes escoja y pase un día diferente realizando la travesía por la octava maravilla del mundo, como se nombró al Canal de Panamá posterior a los años 1990.

La autora es educadora