Amador, Bunau Varilla y Cromwell

Acabamos de celebrar otro aniversario de la separación de Panamá de Colombia. Los estudiantes, a través de todo el país, ataviados una gran mayoría con uniformes y marcando pasos a la usanza militar, algunas veces tan coloridos cual parafernalia circense, ejecutando coreografías incomprensibles, demuestran el llamado fervor a la patria. Sin embargo, es casi seguro que la gran mayoría de estos jóvenes no tiene idea de qué representa dentro de nuestra historia esta fecha y su génesis. Los libros escolares de historia nos hablan de los llamados próceres de la patria, hombres dispuestos a dar su vida y bienes por el sagrado interés de crear un país libre y democrático.

Estas aseveraciones no dejan de ser un tanto míticas, pues alrededor de nuestra separación se tejieron intrigas y actos que los libros de historia prefieren dejar de lado para incubar la idea de próceres y héroes que dudosamente, como tales, existieron. Un libro de texto de historia reza: “ Un grupo de profesionales y comerciantes panameños guiados por José Agustín Arango se organizó para separar a Panamá de Colombia en caso de que el tratado Herrán-Hay fuera rechazado. Ellos solicitaron el respaldo de Estados Unidos o, al menos, que esa nación no apoyara a Colombia en sus pretensiones de someter al istmo en caso de separación”.

El momento separatista no fue tan sencillo e idealista. Una urdimbre de intereses políticos y económicos dio vida a la separación, pero la valentía y disposición de muchos nombres que afloran como próceres están en el umbral del mito. Tres hombres fueron clave y dispusieron tiempo y esfuerzo por lograr esta independencia, aunque esgrimiendo intereses particulares. Phillipe Bunau Varilla hizo un intenso lobby y fue prácticamente el artífice de arrebatarles de las manos a los nicaragüenses el proyecto del Canal. No hubo un solo “profesional o comerciante panameño” que haya desplegado tan febril e intensa labor, no solo en Estados Unidos, sino también ante países europeos. Bunau Varilla defendía sus intereses en la Nueva Compañía del Canal y, sobre todo, estaba más que empecinado en evitar que los alemanes pudiesen emprender en alguna forma esta obra.

Por otra parte, el abogado William Nelson Cromwell se convirtió en “defensor” de la construcción del Canal por Panamá. Cromwell, al igual que Bunau Varilla, desarrolló una intensa campaña mediante sus influencias en el Congreso de Estados Unidos para desviar el interés sobre la vía por Nicaragua hacia la de Panamá. Cromwell era accionista del ferrocarril de Panamá, su abogado, y logró que la nueva Compañía del Canal aceptase sus servicios, y promovió la idea de vender los derechos de su concesión a Estados Unidos.

Manuel Amador Guerrero, colombiano, primer presidente de Panamá, mediante una cláusula constitucional elaborada a su medida, era médico del ferrocarril de Panamá al momento de la separación. Dos altos ejecutivos del ferrocarril formaron parte del triunvirato de la Junta de Gobierno y, extrañamente, en una de las primeras versiones del escudo nacional, en el cuartel inferior derecho, aparece una locomotora, símbolo obvio del ferrocarril de Panamá. La participación de los ejecutivos del ferrocarril, al impedir el acceso a la ciudad de la tropa colombiana, fue decisiva y crucial.

Para concluir, quien ordena la detención de los generales colombianos en la ciudad fue otro colombiano, el entonces coronel Esteban Huertas. Así, histórica y objetivamente, vemos que la participación de los llamados “próceres” fue más instrumental que participativa en el movimiento independentista, pues varios, al conocer que la tropa colombiana estaba dispuesta a venir a pie hasta la ciudad para rescatar a sus generales, desaparecieron dejando prácticamente solo al Dr. Amador Guerrero, quien buscó apoyo en el general Domingo Díaz, caudillo liberal de gran influencia entre los liberales del arrabal santanero.

En la leva que se hizo para formar un contingente armado para enfrentar la posible amenaza de los colombianos, llamados posteriormente soldados de la independencia, extrañamente no aparecen enlistado ninguno de los próceres, solo hombres del pueblo, del arrabal santanero y de otros lugares, que acudieron al llamado de la nueva patria para defenderla con su vida, tal cual lo hizo José María Mendoza, el abuelo veterano de la Guerra de los Mil Días, quien, junto a varios cientos de panameños, estuvo dispuesto a ofrendar la vida por la patria naciente. Nuestra historia ha sido egoísta en valorar a quienes realmente armaron el andamiaje de nuestra independencia y les ha negado el sitio histórico que se merecen, realzando figuras que se hicieron cargo de una patria ya parida, sana y salva, bajo la sombra protectora de la potencia del norte.

