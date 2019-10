Amar al deporte

Considero el deporte como un gran amor, una relación afectuosa y apasionada que no acaba nunca.

En efecto, es difícil, pero el gran éxito se puede ver reflejado en los pocos que logran compaginar la vida deportiva con los estudios. Obviamente, a medida que las prácticas y concentraciones son más exigentes, se hace cada vez más difícil poder sacar tiempo para estudiar.

De este modo, sugiero trabajar en una verdadera transformación deportiva, donde se pueda observar y tratar de una forma digna a los jugadores y atletas que representan a su barrio, corregimiento, provincia y país. Que reciban un verdadero apoyo, por medio de estrategias educativas que ayuden a que puedan cumplir con sus exigencias académicas y asistir a sus entrenamientos.

De lo anteriormente expuesto, me surge una gran duda del por qué no se ha podido establecer una verdadera alianza estratégica entre el Meduca, Pandeportes, las federaciones, las alcaldías y la empresa privada. Y por qué no tener un Ministerio de Deportes y Cultura; nada extraordinario, países de Centroamérica, que en su momento le pasábamos por encima, hoy en día han logrado elevar su nivel. Tal vez podríamos rescatar el béisbol pero sobre todo en categorías menores, en gran parte por las organizaciones internacionales que rigen estas competencias como lo son la organización de béisbol de Williams Sports.

En efecto, la gran mayoría de los atletas de alto nivel que perdieron sus fortunas fue por la sencilla razón que no tenían una formación académica, el hábito de ahorrar, distribuir gastos, administrar e invertir sanamente. Obviamente tampoco es fácil; muchos de ellos crecieron rodeados de miles de carencias y dificultades.

En efecto, gran parte de nuestros jugadores y atletas de diferentes disciplinas emergen de barrios humildes. Surge una pregunta: ¿qué difícil es para un gobierno formar e inculcar valores, la música, las artes plásticas, buscar que nuestros estudiantes tengan una formación multicultural?

Se hace necesario resaltar los esfuerzos que realizan algunas casas de estudios superiores, como la Universidad de Panamá con su Facultad de Bellas Artes, y la Universidad Especializada de las Américas con su carrera en Educación Artística Integral y la licenciatura en Actividad Física, la Recreación y el Deporte.

De este modo, el amor por el deporte es tanto, que muchos jugadores se niegan a rendirse, a pesar de los problemas de la mala distribución del presupuesto, pésima organización y el cáncer de la corrupción.

Paralelamente existen clubes y asociaciones, que realizan ligas y torneos nacionales e internacionales en baloncesto (maxi 35, 40, 45, 50 y 55 años). De igual forma, en el softbol con las categorías 50 años y más, la liga de 60 años y, aunque resulta difícil creerlo, el torneo de 65 años y más. No puedo olvidar el fútbol con su liga la master 50, qué decir del popular flag fútbol que desde hace unos años se desarrolla en todas las categorías menores y adultas, además de las señoras que tienen más de 35 años de edad y practican esta bonita disciplina.

Aunado a esto, se ha desarrollado un estilo de vida relacionado con los maratones de 5k y 10k, que en muchas ocasiones son el medio para unir a un gran número de personas que realizan actividad física y aportan una donación a una causa justa, como es el Relevo por la Vida que organiza Fanlyc.

En efecto, inicie con la palabra amor y deporte, sin olvidar que el deporte es salud, y tener salud es amarte a ti mismo y tu familia. Sin embargo, nos cuesta, pero no debemos olvidar la edad de cada individuo, el peso, para conocer cuáles son sus limitaciones y saber que actividad física deber ser parte de nuestra vida.

Es por esta razón que el amor está reflejado en el recorrido que hacemos. Es como ese gran amor, donde la clave es no dejar de enamorarte, no dejar de regar esa flor. Es por ello que existen muchos aspectos en los que podemos aportar, ya sea como jugadores, atletas, directores, instructores, directivos y federados, y si deseas aportar y estar lejos de los shows políticos y actos de corrupción, también podemos trabajar para formar una fundación donde podamos beneficiar a los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos que practican deportes, y sentir que se puede estudiar y practicar el deporte de tu preferencia. No podemos olvidar que el deporte no es para toda la vida, pero si puede representar la herramienta para obtener una beca para jugar y estudiar, convirtiéndose en la herramienta necesaria para poder salir adelante. Y para aquellos que lo han podido lograr, favor no olvidarse de nuestros niños.

El autor es docente universitario