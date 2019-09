Apaga y vámonos...

Regresando de unas deliciosas vacaciones de esas que convencen que no vale la pena amargarse por nada, basta encender la televisión para recibir ese golpe de realidad que nos impide ser optimistas por lo menos un mes completo.

Si pensamos un poco en los setenta y cinco días que han pasado desde la toma de posesión del “buen gobierno de Nito Cortizo”, parece por momentos que todos se han confabulado para probar cuanto aguanta Panamá antes de irse del todo a la porra. Desde ya antes de tomar posesión, la llorantina de que no había plata no auguraba buenas cosas en el futuro cercano. Nos endeudamos en dos mil millones de dólares más para tener cómo pagar la planilla, mientras nos trataban de convencer que era una movida económica magistral.

Pero eso no fue todo. En las promesas de campaña que aún retumban en nuestros oídos, siempre se hizo énfasis en la prioridad que se le daría a la educación, como la “estrella” de todos los planes. Pues habiendo pasado menos de los tradicionales cien días de luna de miel, ya le metieron un machetazo al presupuesto de las universidades públicas. Un diputado del partido de gobierno propuso eliminar el examen de certificación de los médicos “porque algunos no los pasan”, y se inventaron un decreto de gabinete que pretendía “equiparar la experiencia profesional con la formación académica”. Como era de esperarse, se les alborotó el congo. Acto seguido, se salieron con una explicación tan cantinflesca como ridícula. El vicepresidente todopoderoso explicó en rueda de prensa que esto no afectaría a las profesiones que requieren idoneidad para ejercer. Eso, a pesar de que en el decreto original quedaba claro que se incluían a los abogados, arquitectos, enfermeras, ingenieros, médicos y contadores (entre otros).

Semejante decreto, además de ser una barbaridad, generaba demasiadas suspicacias, tomando en cuenta que una semana antes, un grupo de “bases del PRD que caminaron para conseguir votos para Nito” exigían que se les dieran los puestos (y salarios) que se les había prometido.

Ahora, hay una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, y aún no se decide qué pasará con la propuesta. Sea como sea, la tormenta que ha levantado más vale que les haya permitido entender que no es una buena idea.

Toda esta gente parece que no se hubiesen dado cuenta que los países más avanzados del mundo en lo económico, el nivel de vida y la estabilidad social y política, son los mismos que obtienen los índices más altos en las evaluaciones del nivel de educación de su población.

Francamente, no parece muy difícil entenderlo.

El problema es que si la población se educa como es debido, van a comenzar a preguntar cosas incómodas, y van a analizar en más detalle lo que pasa, reduciendo la oportunidad de que voten por la clase de gente que tenemos hoy en cargos de elección. De allí que, sin querer parecer demasiado “conspiracionista”, me da la impresión que todo es parte de un libreto bien pensado, para poder mantenerse indefinidamente en los cargos que ocupan.

En fin, de repente es que los panameños, en nuestra “infantitez” (sic...), no entendemos nada...